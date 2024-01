ATP 250 Montpellier: Giulio Zeppieri si arrende al turno decisivo. Sconfitto in una battaglia in tre Set dopo aver annullato quattro palle match (con le statistiche complete)

In una giornata caratterizzata da intense emozioni, l’italiano Giulio Zeppieri ha subito una sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Montpellier. Il talentuoso giocatore italiano si è arreso dopo una battaglia in tre set contro Dalibor Svrcina, con il punteggio finale di 3-6, 6-3, 7-5 dopo 2 ore e 13 minuti di partita.

Nel primo set, Zeppieri non ha trovato difficoltà nel tenere il passo di Svrcina,, chiudendo il set a suo favore per 6-3. Tuttavia, nel secondo set, il ceco ha dimostrato il suo spirito combattivo, riuscendo a ribaltare il risultato con un convincente 6-3.

Il terzo e decisivo set si è rivelato un vero e proprio thriller. Zeppieri, nonostante si trovasse in svantaggio di 3-5, ha mostrato una notevole determinazione riuscendo a recuperare, annullando quattro palle match sul punteggio di 5-4 a favore dell’avversario che era al servizio. L’azzurro è riuscito ad impattare sul 5 pari, dimostrando una tenacia degna di nota.

Tuttavia, nel gioco successivo, la tensione e la pressione hanno avuto la meglio sull’italiano, che ha ceduto nuovamente il servizio a 30 dal 30 a 0. Zeppieri ha infine perso il set per 7-5, e con esso l’incontro perdendo da quel momento otto punti consecutivi.

Svrcina, dal canto suo, ha confermato le aspettative mostrando grande maturità e resistenza sotto pressione, qualità che lo proiettano come uno dei giovani più promettenti del circuito.

ATP Montpellier Giulio Zeppieri [3] Giulio Zeppieri [3] 6 3 5 Dalibor Svrcina [7] Dalibor Svrcina [7] 3 6 7 Vincitore: Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Svrcina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Svrcina 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 D. Svrcina 15-0 30-0 1-3 → 1-4 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Zeppieri 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Svrcina 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

### Service Statistics

| Statistic | G. Zeppieri 🇮🇹 | D. Svrcina 🇨🇿 |

|————————–|—————–|—————-|

| Serve Rating | 249 | 275 |

| Aces | 9 | 1 |

| Double Faults | 3 | 2 |

| First Serve | 59/99 (60%) | 79/102 (77%) |

| 1st Serve Points Won | 39/59 (66%) | 52/79 (66%) |

| 2nd Serve Points Won | 19/40 (48%) | 12/23 (52%) |

| Break Points Saved | 10/14 (71%) | 10/13 (77%) |

| Service Games Played | 15 | 15 |

### Return Statistics

| Statistic | G. Zeppieri 🇮🇹 | D. Svrcina 🇨🇿 |

|——————————-|—————–|—————-|

| Return Rating | 125 | 142 |

| 1st Serve Return Points Won | 27/79 (34%) | 20/59 (34%) |

| 2nd Serve Return Points Won | 11/23 (48%) | 21/40 (53%) |

| Break Points Converted | 3/13 (23%) | 4/14 (29%) |

| Return Games Played | 15 | 15 |

### Point Statistics

| Statistic | G. Zeppieri 🇮🇹 | D. Svrcina 🇨🇿 |

|————————–|—————–|—————-|

| Service Points Won | 58/99 (59%) | 64/102 (63%) |

| Return Points Won | 38/102 (37%) | 41/99 (41%) |

| Total Points Won | 96/201 (48%) | 105/201 (52%) |





Marco Rossi