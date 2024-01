ATP 250 Montpellier, WTA 500 Linz e WTA 250 Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Day 1. Stefanini (sfiderà Cocciaretto) e Errani nel Md di Linz. Out al primo turno Paolini e Trevisan

In una giornata deludente per i colori italiani, Martina Trevisan e Jasmine Paolini sono state eliminate al primo turno dell’“Upper Austria Ladies Linz”, un torneo WTA 500 con un montepremi di 922.573 dollari. L’evento si sta svolgendo sulle superfici veloci indoor della TipsArena di Linz, in Austria.

Trevisan, attualmente n.57 nel ranking mondiale, è stata sconfitta da Anastasia Pavlyuchenkova, classificata n.42 nel ranking WTA. La partita si è conclusa con il punteggio di 64 60, segnando la prima sfida stagionale di Trevisan contro una giocatrice della Top 50 e la sua terza eliminazione al primo turno in questa stagione. Pavlyuchenkova, che aveva già sconfitto Trevisan in passato, ha dimostrato una volta di più la sua superiorità.

Dall’altra parte, Jasmine Paolini, n.24 del mondo e sesta testa di serie del torneo, è stata sconfitta da Katie Boulter, attualmente n.53 WTA, con un netto 62 62. Questo risultato ha portato Boulter sul 2-1 nei confronti diretti con Paolini.

Tra le note positive per l’Italia, spiccano le prestazioni di Lucrezia Stefanini e Sara Errani nelle qualificazioni. Stefanini, n.153 WTA e 25 anni, ha mostrato una forma impressionante sconfiggendo la spagnola Marina Bassols Ribera, n.106 WTA e decima testa di serie, con un convincente 62 60.

Sara Errani, ex top player e ora n.99 nel ranking, ha superato Ella Seidel, 18enne di Amburgo e n.160 del mondo, con il punteggio di 76(5) 64. Questa vittoria mostra che la Errani ha ancora molto da offrire nel circuito.

(1/WC) Jelena Ostapenko vs Bye

(Q) Clara Tauson vs Camila Giorgi

(LL) Jaqueline Cristian vs Nadia Podoroska

(Q) Jodie Burrage vs (7) Varvara Gracheva

(4) Elise Mertens vs Bye

(WC) Angelique Kerber vs Lucia Bronzetti

Martina Trevisan vs Anastasia Pavlyuchenkova

Katie Boulter vs (6) Jasmine Paolini

(8) Petra Martic vs Katerina Siniakova

Clara Burel vs (WC) Sinja Kraus

(WC) Dayana Yastremska vs (Q) Erika Andreeva

Bye vs (3) Donna Vekic

(5) Anastasia Potapova vs (Q) Sara Errani

(Q) Lucrezia Stefanini vs Elisabetta Cocciaretto

Anna Blinkova vs (Q) Jule Niemeier

Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova

ATP 250 Montpellier (Francia) 🇫🇷 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

ATP Montpellier Daniel Rincon Daniel Rincon 1 3 Antoine Escoffier [8] Antoine Escoffier [8] 6 6 Vincitore: Escoffier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Rincon 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Rincon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Escoffier 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Rincon 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Escoffier 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Rincon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Escoffier 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 D. Rincon 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Rincon 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Rincon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Escoffier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Rincon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Escoffier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

1. Daniel Rinconvs [8] Antoine Escoffier

2. [4] Titouan Droguet vs Ugo Blanchet



ATP Montpellier Titouan Droguet [4] Titouan Droguet [4] 2 4 Ugo Blanchet Ugo Blanchet 6 6 Vincitore: Blanchet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 U. Blanchet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 U. Blanchet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 U. Blanchet 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-3 → 1-3 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 U. Blanchet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Droguet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 U. Blanchet 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 2-6 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 U. Blanchet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 U. Blanchet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 U. Blanchet 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Benjamin Bonzi vs Michael Mmoh (non prima ore: 17:00)



ATP Montpellier Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 3 5 Michael Mmoh Michael Mmoh 6 7 Vincitore: Mmoh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Mmoh 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Mmoh 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 3-6 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 M. Mmoh 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [5] Andy Murray vs Benoit Paire (non prima ore: 19:00)



ATP Montpellier Andy Murray [5] Andy Murray [5] 6 6 3 Benoit Paire Benoit Paire 2 7 6 Vincitore: Paire Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Paire 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-3 → 3-3 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* ace 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Paire 0-15 0-30 df 0-40 df 3-4 → 4-4 A. Murray 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 B. Paire 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Paire 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Murray 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. Jaume Munar vs Pedro Martinez



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Calvin Hemery vs [5] Pablo Llamas Ruiz



ATP Montpellier Calvin Hemery Calvin Hemery 2 3 Pablo Llamas Ruiz [5] Pablo Llamas Ruiz [5] 6 6 Vincitore: Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 C. Hemery 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Hemery 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Hemery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-3 → 1-3 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Hemery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] Giulio Zeppieri vs [7] Dalibor Svrcina



ATP Montpellier Giulio Zeppieri [3] Giulio Zeppieri [3] 6 3 5 Dalibor Svrcina [7] Dalibor Svrcina [7] 3 6 7 Vincitore: Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Svrcina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Svrcina 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 D. Svrcina 15-0 30-0 1-3 → 1-4 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Zeppieri 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Svrcina 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Gregoire Barrere / Lucas Pouille vs Andreas Mies / John-Patrick Smith (non prima ore: 15:00)



ATP Montpellier Gregoire Barrere / Lucas Pouille Gregoire Barrere / Lucas Pouille 7 6 Andreas Mies / John-Patrick Smith Andreas Mies / John-Patrick Smith 6 4 Vincitore: Barrere / Pouille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Barrere / Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Mies / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 G. Barrere / Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Mies / Smith 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 G. Barrere / Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Mies / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 G. Barrere / Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 A. Mies / Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 G. Barrere / Pouille 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Mies / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Mies / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 G. Barrere / Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Mies / Smith 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Barrere / Pouille 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Mies / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Barrere / Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Mies / Smith 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Barrere / Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Mies / Smith 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Barrere / Pouille 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 A. Mies / Smith 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 G. Barrere / Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Hugo Gaston / Harold Mayot vs [4] Albano Olivetti / Sam Weissborn (non prima ore: 17:00)



ATP Montpellier Hugo Gaston / Harold Mayot Hugo Gaston / Harold Mayot 6 4 Albano Olivetti / Sam Weissborn [4] Albano Olivetti / Sam Weissborn [4] 7 6 Vincitore: Olivetti / Weissborn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Olivetti / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Gaston / Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. Olivetti / Weissborn 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 H. Gaston / Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 A. Olivetti / Weissborn 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Gaston / Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Olivetti / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Gaston / Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-0 → 2-1 A. Olivetti / Weissborn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Gaston / Mayot 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 H. Gaston / Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 A. Olivetti / Weissborn 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Gaston / Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 A. Olivetti / Weissborn 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 H. Gaston / Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Olivetti / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Gaston / Mayot 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Olivetti / Weissborn 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 H. Gaston / Mayot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Olivetti / Weissborn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Gaston / Mayot 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Olivetti / Weissborn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

WTA 500 Linz (Austria) 🇦🇹 – Td Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

WTA Linz Jaqueline Cristian [5] Jaqueline Cristian [5] 0 2 0 0 Clara Tauson [7] • Clara Tauson [7] 0 6 6 0 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Clara Tauson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Clara Tauson 15-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(5) Jaqueline Cristianvs (7) Clara Tauson

Anna-Lena Friedsam vs (9) Jodie Burrage



WTA Linz Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 7 3 2 Jodie Burrage [9] Jodie Burrage [9] 5 6 6 Vincitore: Burrage Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Jodie Burrage 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Jodie Burrage 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jodie Burrage 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jodie Burrage 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Jodie Burrage 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Jodie Burrage 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Jodie Burrage 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jodie Burrage 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jodie Burrage 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Jodie Burrage 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Martina Trevisan vs Anastasia Pavlyuchenkova Non prima 14:00



WTA Linz Martina Trevisan Martina Trevisan 0 4 0 0 Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 6 6 0 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Katie Boulter vs (6) Jasmine Paolini



WTA Linz Katie Boulter • Katie Boulter 0 6 6 0 Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 0 2 2 0 Vincitore: Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katie Boulter 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(1) Nicole Melichar-Martinez / (1) Ellen Perez vs Alicia Barnett / Maia Lumsden



WTA Linz Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] 0 6 6 0 Alicia Barnett / Maia Lumsden • Alicia Barnett / Maia Lumsden 0 1 1 0 Vincitore: Melichar-Martinez / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alicia Barnett / Maia Lumsden 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alicia Barnett / Maia Lumsden 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Alicia Barnett / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Alicia Barnett / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alicia Barnett / Maia Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 Alicia Barnett / Maia Lumsden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Alicia Barnett / Maia Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Alicia Barnett / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA Linz Tamara Korpatsch [3] Tamara Korpatsch [3] 7 2 1 Erika Andreeva [12] Erika Andreeva [12] 6 6 6 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-30 2-5 → 2-6 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 5*-2 5-3* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Erika Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Erika Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(3) Tamara Korpatschvs (12) Erika Andreeva

Lucrezia Stefanini vs (10) Marina Bassols Ribera



WTA Linz Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 0 6 6 0 Marina Bassols Ribera [10] • Marina Bassols Ribera [10] 0 2 0 0 Vincitore: Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marina Bassols Ribera 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Ella Seidel vs (8) Sara Errani



WTA Linz Ella Seidel Ella Seidel 0 6 4 0 Sara Errani [8] • Sara Errani [8] 0 7 6 0 Vincitore: Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Ella Seidel 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nuria Parrizas Diaz vs Jule Niemeier



WTA Linz Nuria Parrizas Diaz Nuria Parrizas Diaz 0 3 1 0 Jule Niemeier Jule Niemeier 0 6 6 0 Vincitore: Niemeier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Jule Niemeier 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jule Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter vs Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan



WTA Linz Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 4 6 7 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 6 3 10 Vincitore: Cocciaretto / Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-1 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 30-0 40-15 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 15-0 30-0 40-15 2-3 → 2-4 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

WTA 250 Hua Hin (🇹🇭 Thailandia) – 1° Turno, cemento

WTA Hua Hin Dalma Galfi Dalma Galfi 0 6 6 0 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 0 3 0 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Dalma Galfi 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Dalma Galfi 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Dalma Galfivs Ajla Tomljanovic

(1) Magda Linette vs Diana Shnaider



WTA Hua Hin Magda Linette [1] Magda Linette [1] 4 6 1 Diana Shnaider Diana Shnaider 6 1 6 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Lanlana Tararudee vs Paula Badosa Non prima 12:30



WTA Hua Hin Lanlana Tararudee Lanlana Tararudee 6 4 1 Paula Badosa Paula Badosa 3 6 6 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Paula Badosa 0-15 15-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Lanlana Tararudee 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Lanlana Tararudee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Lanlana Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Lanlana Tararudee 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA Hua Hin Qiang Wang • Qiang Wang 0 1 1 0 Xiyu Wang [5] Xiyu Wang [5] 0 6 6 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qiang Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Qiang Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Qiang Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Qiang Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Qiang Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Qiang Wang 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Qiang Wang 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Qiang Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Qiang Wangvs (5) Xiyu Wang

(3) Xinyu Wang vs Emina Bektas



WTA Hua Hin Xinyu Wang [3] Xinyu Wang [3] 0 5 Emina Bektas • Emina Bektas 0 2 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Emina Bektas 5-2 Emina Bektas 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Emina Bektas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Emina Bektas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Emina Bektas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang vs Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova



WTA Hua Hin Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang 0 4 1 0 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova • Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 0 6 6 0 Vincitore: Rakhimova / Sizikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Thasaporn Naklo / Salakthip Ounmuang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova / Yana Sizikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Arina Rodionova / Yue Yuan vs Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech



WTA Hua Hin Arina Rodionova / Yue Yuan Arina Rodionova / Yue Yuan 2 6 10 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 6 4 3 Vincitore: Rodionova / Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 1-0 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 3-7 3-8 3-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Arina Rodionova / Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Arina Rodionova / Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Arina Rodionova / Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Arina Rodionova / Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Hua Hin Nao Hibino Nao Hibino 0 7 6 0 Kamilla Rakhimova • Kamilla Rakhimova 0 6 0 0 Vincitore: Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kamilla Rakhimova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Nao Hibino 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Nao Hibinovs Kamilla Rakhimova

Laura Pigossi vs Viktorija Golubic



WTA Hua Hin Laura Pigossi Laura Pigossi 0 1 2 0 Viktorija Golubic • Viktorija Golubic 0 6 6 0 Vincitore: Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Viktorija Golubic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Viktorija Golubic 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Julia Lohoff / Conny Perrin vs Fang-Hsien Wu / Tamara Zidansek