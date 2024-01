Challenger Burnie: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Burnie – Tabellone Principale – hard

(1) Hijikata, Rinky vs Qualifier

Qualifier vs Jasika, Omar

Noguchi, Rio vs Mott, Blake

(WC) Bouzige, Moerani vs (5) Sweeny, Dane

(4) Schoolkate, Tristan vs Saville, Luke

Qualifier vs (WC) Jones, Hayden

Qualifier vs Qualifier

Ellis, Blake vs (8) Sekulic, Philip

(7) McCabe, James vs Dellavedova, Matthew

Moriya, Hiroki vs Chazal, Maxime

Sakellaridis, Stefanos vs Bolt, Alex

Qualifier vs (3) Walton, Adam

(6) Uchiyama, Yasutaka vs Delaney, Jake

(WC) Bradshaw, Jacob vs Takahashi, Yusuke

Langmo, Christian vs Haliak, Mikalai

Ochi, Makoto vs (2) Polmans, Marc

(1) Mochizuki, Yukivs Watanabe, Seita(Alt) Sorensen, Lukevs (12) Marinkov, Pavle

(2) Ichikawa, Taisei vs Crowther, Corban

Jones, Scott vs (9/Alt) Braithwaite, Thomas

(3) Kumasaka, Takuya vs Tajima, Naoki

(Alt) Gaal, Corey vs (10) Court, Jayden

(4) Liu, Hanyi vs (Alt) Hulme, Matt

Harper, Mitchell vs (11) Puttergill, Calum

(5) Isomura, Kokoro vs Klintcharov, Alexander

Delaney, Jesse vs (8/Alt) Pearson, Kody

(6) Walkin, Brandon vs (Alt) Papac, Tomislav Edward

Romios, Matthew Christopher vs (7) Imai, Shintaro

