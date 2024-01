WTA 250 Hua Hin: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Hua Hin – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Kimberly Birrell vs Anastasia Zakharova

Katarzyna Kawa vs (11) Alina Korneeva

(2) Olivia Gadecki vs Taylah Preston

(WC) Lidia Podgorichani vs (9) Ekaterina Makarova

(3) Mai Hontama vs Lulu Sun

(WC) Saisai Zheng vs (7) Anastasia Tikhonova

(4) Dalma Galfi vs Nigina Abduraimova

(WC) Viera Deeperm vs (12) Himeno Sakatsume

(5) Chloe Paquet vs Irina Bara

Valentini Grammatikopoulou vs (10) Panna Udvardy

(6) Arianne Hartono vs (WC) Salakthip Ounmuang

Amandine Hesse vs (8) Daria Saville

Court 1 – ore 05:00

(1) Kimberly Birrell vs Anastasia Zakharova Inizio 05:00

(5) Chloe Paquet vs Irina Bara

(2) Olivia Gadecki vs Taylah Preston

Viera Deeperm vs (12) Himeno Sakatsume Non prima 09:30

Court 2 – ore 05:00

Valentini Grammatikopoulou vs (10) Panna Udvardy Inizio 05:00

(4) Dalma Galfi vs Nigina Abduraimova

(3) Mai Hontama vs Lulu Sun

(6) Arianne Hartono vs Salakthip Ounmuang Non prima 09:30