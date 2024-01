Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 12. Aryna Sabalenka prima finalista. Ora sfiderà la cinese Zheng Qinwen alla prima finale Slam in carriera (LIVE e Video delle Semifinali)

Zheng Qinwen, giovane promessa cinese di 21 anni considerata destinata a grandi risultati nel prossimo decennio, si è assicurata giovedì la sua prima qualificazione in una finale di un torneo del Grande Slam, guadagnandosi l’accesso al titolo dell’Australian Open di Melbourne. Zheng diventa la seconda cinese nella storia a raggiungere una finale di Grande Slam in singolare, dopo Li Na, che è stata tre volte finalista in questo torneo (vincendolo nel 2014 e sconfitta nel 2011 e nel 2013), oltre ad essere stata campionessa anche a Roland Garros nel 2011.

Nelle semifinali, Zheng, attualmente numero 15 WTA ma con un debutto garantito nella top 10 mondiale, ha sconfitto la sorprendente qualificata ucraina Dayana Yastremska, attualmente 95ª nel ranking WTA ma destinata ad entrare nella top 30 a partire da lunedì, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un incontro avvincente, deciso dai dettagli e da momenti in cui la cinese è stata più aggressiva e lucida. Zheng affronterà Sabalenka nella finale dell’Australian Open. La bielorussa aveva vinto il loro precedente confronto, nei quarti di finale dell’ultimo US Open.

Aryna Sabalenka, numero due del mondo e detentrice del titolo all’Australian Open, si è presa la sua rivincita giovedì nella finale dell’US Open 2023, qualificandosi per la sua seconda finale consecutiva nel primo torneo del Grande Slam della stagione. È la terza volta in una finale di Major per la 25enne bielorussa.

In una semifinale di alto livello, Sabalenka ha sconfitto l’americana Coco Gauff, numero quattro WTA e vincitrice dell’US Open a settembre dello scorso anno, con il punteggio di 7-6(2) 6-4, in 1 ora e 42 minuti.

La bielorussa porta a 13 il numero di vittorie consecutive a Melbourne Park e continua a non perdere set in questa edizione del torneo. Coco Gauff vede interrompersi la sua serie di successi consecutivi nei Major (12), in un incontro di grande intensità.

In finale, Sabalenka affronterà la cinese Zheng Qinwen.

