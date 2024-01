L’Open d’Australia 2024 batte il proprio record con più partite al meglio dei 5 set. Mancano solo due incontri per raggiungere gli Us Open 1983

Questa edizione dell’Open di Australia si è caratterizzata per le grandi sfide vissute in un buon numero di partite. Per portare a termine questi incontri, è stato necessario giocare al meglio dei 5 set, una caratteristica distintiva dei Grand Slam. Tuttavia, non si tratta di un’edizione qualunque: questo 2024 l’Open di Australia ha stabilito il record nell’Era Open per il maggior numero di partite giocate al meglio dei 5 set nel torneo, con 33 incontri (un numero che potrebbe continuare a crescere), superando i 31 giocati nel 1998.

In questo modo, il torneo oceanico potrebbe anche diventare il Grand Slam con più partite al meglio dei 5 set, se riuscirà a superare i 35 ottenuti dall’US Open nell’edizione del 1983.





Marco Rossi