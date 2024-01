Jannik Sinner dopo l’accesso alle semifinali degli Australian Open: “Non so come ho fatto a recuperare quel tiebreak. Avevo un po’ di aria nella pancia, forse ho mangiato qualcosa di sbagliato” (Video della partita e intervista)

Jannik Sinner: “Indubbiamente è stata una partita durissima, anche in passato lo è stato. Oggi ho vinto in tre set, ma potevo perdere il primo o il secondo: lui ha avuto palle break, ma ho servito bene in quei frangenti, bisognava reagire. Cercavo di muoverlo. Ringrazio chi è rimasto qui fino a quest’ora, è stato un piacere giocare su questo campo, non importa che ora sia e sono contento di essere in semifinale.

Non so come ho fatto a recuperare quel tiebreak. Sull’1-5 abbiamo cambiato campo, c’era un pochino di vento: ho vinto il punto sul mio servizio, poi volevo vincerne uno sul suo e invece ne ho vinti due ed eravamo sul 4-5. Queste cose mi piacciono, sono i motivi per cui mi alleno: questi punti mi eccitano e sono contento di esserne uscito“.

Ci sono stati molti punti importanti, che nella maggior parte dei casi sono andati dalla mia parte, quindi sono molto felice. Ma ero preparato per una partita difficile oggi. Anche se avessi perso il secondo set, ero pronto per giocare ancora alcune ore in campo.

Ovviamente, quando vinci un set cruciale come quello nel secondo set, aiuta un po’ per il terzo set, ma sono felice di aver avuto alcuni momenti difficili oggi. Penso di averli gestiti bene, nel modo giusto, e spero che mi aiuterà per la prossima partita.

Come ho detto già in campo, giochi i quarti di un Grande Slam, non importa davvero l’ora. Nella mia mente sapevo che se avess vinto avevo due giorni liberi, il che, anche se potenzialmente finisci molto tardi, puoi recuperare. Ma in quel momento, non guardi l’orologio (sorride).

Sapevo prima di entrare in campo che per l’orario europeo era un buon momento per guardare questa partita. Ovviamente guardi intorno nello stadio ed era effettivamente abbastanza pieno per quell’ora, ma nella tua mente sai anche che ci sono molte persone che ti stanno guardando in TV. Quindi puoi sentire il sostegno. Questo è anche importante.”

“Non so cosa avevo agli addominali. Avevo un po’ di aria nella pancia, forse ho mangiato qualcosa di sbagliato. Nel breve tempo è passato tutto e nel terzo set non sentivo più nulla.

Sono fortunato ad affrontarlo un’altra volta Novak. Ha vinto dieci volte in questo torneo, la cosa che posso assicurare è che darò il 100% e lotterò su ogni palla. Vediamo come mi sento domani, potrai anche prendere una giornata di riposo. L’incontro successivo sarà durissimo, ma non vedo l’ora di disputarlo.

Eì per questi incontri che mi alleno, no, per giocare contro i migliori giocatori del mondo. Ovviamente ha un record incredibile qui, quindi per me è un piacere giocare contro di lui, specialmente nelle fasi finali del torneo dove le cose sono un po’ più interessanti.”

“Finire così tardi non influirà sul preparare la semifinale. Ovviamente è tardi ora, per l’ora in cui andrò a dormire. Ma domani farò un po’ di allenamento, mezz’ora, 45 minuti, nel pomeriggio, solo per toccare un po’ la palla. Poi, dopo, cercherò di dormire il più possibile, cercare di recuperare. E questo è tutto quello che farò.”

