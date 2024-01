Il video che mostra quanto Novak Djokovic soffra a causa del caldo (Video)

È risaputo che Novak Djokovic non è il migliore amico del caldo. Il tennista serbo preferisce giocare nelle ore serali all’Open di Australia, ma quest’anno si è già trovato a dover affrontare due match in sessione diurna (sebbene contro Mannarino abbia giocato indoor), costringendolo a combattere contro due nemici: il suo avversario e l’ardente calore di Melbourne. In aggiunta, durante il suo match contro Fritz, Djokovic si è anche mostrato irritato con il suo staff, a causa della difficoltà nel trovare uno dei prodotti che usa per rinfrescarsi e mantenere le energie.

