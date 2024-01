Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger (Escluso Australian Open) di Domenica 21 Gennaio 2024. Matteo Gigante vince il terzo titolo challenger in carriera a Nonthaburi (Video)

Matteo Gigante ha conquistato una notevole vittoria al Challenger di Nonthaburi III. Gigante ha dimostrato le sue eccezionali capacità in campo, vincendo la finale contro il sudcoreano Hong Seong-chan con il punteggio di 6-4, 6-1.

Nel corso del torneo, Gigante ha superato vari avversari, mostrando sia resistenza che abilità tattica. La sua strada verso la finale è stata segnata da partite intense, inclusa una vittoria contro il giocatore testa di serie numero uno, Duje Ajdukovic, nei quarti di finale con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, e una vittoria convincente contro Jason Jung in semifinale per 6-3, 7-5.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo nella carriera di Gigante, che ha già dimostrato il suo talento vincendo titoli precedenti, tra cui il suo primo titolo Challenger a Tenerife nel 2023 e poi a Cordenons. Il suo percorso professionale, iniziato nel 2019, lo ha visto rapidamente salire nel ranking ATP, con un picco al numero 171 nel agosto 2023.

Ora nella LIVE è best ranking al n.154 ATP.

ATP Nonthaburi 3 Matteo Gigante [7] Matteo Gigante [7] 6 6 Seongchan Hong Seongchan Hong 4 1 Vincitore: Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 S. Hong 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Gigante 15-0 30-0 ace 2-0 → 3-0 S. Hong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Hong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Hong 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Hong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Gigante 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

