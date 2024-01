Djokovic rilancia: “Shelton mi ha mancato di rispetto”. Ma Ben getta acqua sul fuoco

Gli Australian Open sono appena iniziati ma c’è già un match (potenzialmente negli ottavi di finale) che promette grande spettacolo e scintille che potrebbero diventare un vero incendio: Djokovic vs Shelton. Sarebbe la rivincita dell’accesa sfida tra i due andata in scena a New York lo scorso settembre, partita di grande spettacolo e tensione chiusa con un gesto non esattamente amichevole del serbo, la “chiusura della telefonata”, ad irridere il simpatico modo di celebrare una vittoria dell’americano. A Novak proprio non andò giù il comportamento dell’avversario, a suo dire poco rispettoso fin dal pre partita, tanto aver scatenato la polemica reazione del n.1 al mondo una volta trasformato il match point. Tutto lascia pensare che quel gesto di Novak fosse lì bello pronto nella sua testa, da sfoderare una volta battuto il rivale sul campo.

Sono passati alcuni mesi ma l’eco di quella faccenda non si è affatto spenta, tanto che lo stesso Djokovic in un’intervista al quotidiano francese L’Equipe ha rilanciato le accuse all’americano, dichiarando in merito “È stata una reazione contro di lui, non si è comportato correttamente, con rispetto, in campo e prima della partita. Se qualcuno si sposta sul piano antisportivo, io reagisco”.

Shelton stanotte ha esordito a Melbourne, battendo in tre set lo spagnolo Bautista Agut. Sarà un torneo importante per Ben, chiamato per la prima volta in carriera a difendere punti “pesanti”, i quarti di finale dello scorso anno, quando sorprese se stesso e il mondo intero issandosi tra i migliori otto del torneo senza alcuna esperienza nell’evento e, incredibilmente, fuori dagli States come professionista. Nella press conference post partita, scontata la domanda da parte della stampa sulla ruggine con Djokovic, viste le dichiarazioni di “Nole” sul noto quotidiano francese. Ben ha gettato acqua sul fuoco, con maturità ha preferito non aizzare ulteriormente la polemica, rispondendo così sul tema.

Ben Shelton was asked about Novak Djokovic saying ‘he did not behave correctly with respect on the court’: “I don’t really have anything else to say on the whole US Open situation. I feel like I’ve been asked about it constantly in the last four or five months. I feel like I’ve… pic.twitter.com/f77fQ806OK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 15, 2024

“Non ho davvero nient’altro da dire sull’intera situazione degli US Open. Me lo hanno chiesto costantemente negli ultimi quattro o cinque mesi. Credo che sia giunta l’ora di non parlare più sulla questione. Preferirei semplicemente lasciare che la situazione si stabilizzi e andare avanti. Siamo in Australia adesso, siamo agli Australian Open e non più agli US Open”.

Dallo scorso Australian Open, Shelton ha vissuto nel 2023 il suo primo vero anno sul tour, maturando grandi esperienze e dimostrando di saper giocare bene soprattutto nei grandi eventi. È migliorato fisicamente, nella tenuta mentale del gioco e nella consistenza, come ha dimostrato per esempio lo scorso autunno battendo Sinner in Cina. “Ho una base molto più solida, non dipendo solo dal servizio e mi sento molto più sicuro negli scambi che hanno più di quattro colpi. Inoltre mi difendo molto meglio, cosa che deriva dall’esperienza di giocare contro grandi tennisti, che ti costringono a essere più completo, a pensare in campo e reagire alle difficoltà”.

Al prossimo turno Shelton affronterà il tennista locale Christopher O’Connell, non un fulmine di guerra ma giocatore di sostanza, intelligente, uno di quelli che non si batte da solo. Servirà un buon Shelton per vincere e avvicinarsi alla tanto attesa rivincita contro Djokovic. Preparate i pop corn…

Marco Mazzoni