L’Open d’Australia registra un’Importante defezione all’ultimo momento: Aslan Karatsev. Ci sarà almeno un lucky loser

L’Open d’Australia 2024 ha subito una defezione importante all’ultimo momento, quella di Aslan Karatsev, uno di quei giocatori capaci di tutto e che riescono a rendere particolarmente interessante un torneo di questa portata, grazie alla sua fama di “ammazza-giganti”. Il tennista russo si è infortunato durante il torneo di Adelaida nel suo incontro contro Jordan Thompson e non è riuscito a recuperare in tempo per competere a Melbourne. Il suo posto sarà preso da un Lucky Loser, cioè un tennista che è stato sconfitto nell’ultima fase delle qualificazioni.