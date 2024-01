Jannik Sinner brilla nel Kooyong Classic 2024: Dominio anche su Casper Ruud . Domani in campo Matteo Berrettini (Video della partita)

In una prestazione che potremmo definire quasi perfetta, Jannik Sinner ha offerto uno spettacolo di tennis di alta classe nel suo secondo incontro del Kooyong Classic 2024. Al leggendario Kooyong Stadium, Sinner ha trionfato su Casper Ruud con un convincente 6-2, 6-3, chiudendo il match in soli 1 ora e 13 minuti.

Rispetto alla sua prima uscita stagionale contro Marc Polmans, Sinner ha mostrato un approccio molto più determinato. Ha strappato il servizio di Ruud già nel terzo game del match, convertendo la seconda palla break che ha avuto. L’altoatesino non ha poi perso tempo a consolidare il suo vantaggio, effettuando un ulteriore break a zero, per poi concludere il primo set con un chiaro 6-2.

Il secondo set ha seguito un copione simile. Sinner, mantenendo il suo ritmo incisivo, ha realizzato un break nel terzo game, sfruttando ancora una volta la seconda opportunità offertagli. Ruud ha tentato di tenere il passo, vincendo il gioco più lungo del match, il quinto, in cui è riuscito a risalire da uno svantaggio di 0-40. Tuttavia, il norvegese non è riuscito a trovare risposte sufficienti al gioco di Sinner, che ha proseguito senza intoppi fino al 5-3, sigillando poi il match con un break a zero.

Il livello di gioco mostrato da Sinner è stato impressionante, sia nel servizio che nei colpi da fondo campo. Ha limitato gli errori non forzati, rimanendo sempre aggressivo e sfruttando ogni occasione per attaccare Ruud. In risposta, l’azzurro è stato implacabile, concedendo a Ruud solo 8 punti in tutto il match. Al contrario, Sinner ha brillato nei turni di battuta del norvegese, conquistando ben 30 punti sul servizio di Ruud.

Questa vittoria non solo conferma il grande stato di forma di Sinner, ma dimostra anche una maturità e una sicurezza che lo pongono tra i favoriti per i prossimi importanti appuntamenti della stagione tennistica.

Il programma di Venerdù 12 Gennaio 2024

**Fuso orario italiano (CET):**

🕐 1:00 di notte

1️⃣ 🇺🇸 Frances Tiafoe vs 🇨🇦 Milos Raonic

🕐 2:30 circa di notte

2️⃣ 🇦🇹 Dominic Thiem vs 🇮🇹 Matteo Berrettini

🕐 4:00 circa di notte

3️⃣ 🇷🇺 Maria Andreeva vs 🇺🇸 Danielle Collins

🕐 6:00 circa di notte

4️⃣ 🇦🇺 Thanasi Kokkinakis vs 🇦🇺 Marc Polmans

1. **Ore 11:00 AEDT / 01:00 italiana – Singolare femminile🇦🇺 Taylah Preston vs. 🇨🇿 Linda Fruhvirtova

2. **A seguire (locale) / A seguire – Singolare maschile

3. **A seguire (locale) / A seguire – Singolare maschile

🇬🇧 Andy Murray vs. 🇦🇹 Dominic Thiem 64 62

4. **Non prima delle ore 15:30 AEDT / 05:30 italiane – Singolare maschile

🇦🇺 Marc Purcell vs. 🇨🇳 Zhang Zhizhen 67 64 7-10





Marco Rossi