ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti ad Adelaide (LIVE)

ATP 250 – Adelaide (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Christopher O’Connellvs [3] Sebastian Korda

4. [1] Tommy Paul vs Jack Draper (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolas Barrientos / Rafael Matos vs [2] Rohan Bopanna / Matthew Ebden



Il match deve ancora iniziare

2. Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs Constantin Frantzen / Hendrik Jebens



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Jiri Lehecka vs [2] Nicolas Jarry (non prima ore: 04:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Lorenzo Musetti vs [8] Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [Alt] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [5] Hugo Nys / Jan Zielinski (non prima ore: 07:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 – Auckland (Nuova Zelanda) 🇳🇿 – Quarti di Finale, cemento

ATP Auckland Alexandre Muller Alexandre Muller 0 1 Taro Daniel • Taro Daniel 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Daniel 1-2 A. Muller 0-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [Q] Alexandre Mullervs Taro Daniel

2. [1] Ben Shelton vs Roberto Carballes Baena



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Alejandro Tabilo vs [2] Cameron Norrie



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Arthur Fils vs Daniel Altmaier (non prima ore: 06:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Sander Gille / Joran Vliegen



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Emme Gale OR Una Misic vs Dorea Morina OR [2] Rosalie Pollyn



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [2] Maximo Gonzalez / Andres Molteni



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Julian Cash / Robert Galloway



Il match deve ancora iniziare