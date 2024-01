Australian Open – Qualificazioni Italiani: I risultati completi dei tennisti italiani impegnati nel Day 3. Cobolli, Gaio e Passaro avanzano al secondo turno. Out gli altri 5 azzurri impegnati oggi

Le qualificazioni dell’Australian Open hanno visto una discreta performance degli italiani, con ben nove atleti che hanno raggiunto il secondo turno. Flavio Cobolli, Federico Gaio e Francesco Passaro si sono aggiunti ai loro connazionali Mattia Bellucci, Riccardo Bonadio, Luca Nardi, Stefano Napolitano, Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri, tutti già qualificati in precedenza. Tuttavia, la competizione ha detto addio ad Andrea Pellegrino, Marco Cecchinato, Alessandro Giannessi, Franco Agamenone e Nuria Brancaccio, che non sono riusciti a superare il primo turno.

Il risultato più eclatante è stato quello di Francesco Passaro, che ha sconfitto l’ex Top 40 Pedro Martinez con un’impressionante performance, terminata 6-2, 6-3. Passaro, numero 195 del mondo, ha dimostrato una notevole crescita sia fisica che tecnica, giocando un match aggressivo e sigillandolo con otto ace e una percentuale del 75% di punti vinti con la prima di servizio. Affronterà ora il britannico Oliver Crawford, numero 213, al suo secondo turno.

Flavio Cobolli, il numero 102 ATP e giocatore con la più alta classifica nel tabellone delle qualificazioni, ha facilmente superato il giovane australiano Jeremy Jin. Cobolli, che si è distinto alle Next Gen ATP Finals l’anno scorso, si prepara ad affrontare il tedesco Benjamin Hassan, con un bilancio positivo di 2-1 nei loro precedenti incontri.

Federico Gaio ha avuto un percorso meno convenzionale, avanzando grazie al ritiro per crampi del suo avversario, il francese Laurent Lokoli. Gaio, numero 199 del mondo, si troverà di fronte il giovane talento Jakub Mensik, numero 144, in un incontro che si preannuncia interessante.

Gli sforzi italiani non sono stati tutti coronati da successo. Marco Cecchinato è stato eliminato dal campione in carica delle Next Gen ATP Finals, Hamad Medjedovic, mentre Alessandro Giannessi e Andrea Pellegrino hanno subito sconfitte contro avversari più esperti su questi campi. Anche Franco Agamenone ha dovuto arrendersi di fronte al giovane australiano Edward Winter, nonostante un match combattuto.

Fuori nel femminile all’esordio anche Nuria Brancaccio. Nuria, numero 201 del mondo, alla sua prima partecipazione all’Australian Open, non aveva certo un impegno facile contro Harriet Dart che ha chiuso 62 76(4).

