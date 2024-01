WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Sconfitta con rimpianto per Elisabetta Cocciaretto che perde avanti per 6-0 4-0 e manca un match point. Out anche Martina Trevisan ad Hobart

In una giornata sfortunata per il tennis italiano femminile, Elisabetta Cocciaretto, numero 45 del ranking WTA, e Martina Trevisan, numero 60 ATP, hanno entrambe subito una sconfitta.

A Hobart, Elisabetta Cocciaretto ha affrontato una battaglia intensa e prolungata contro la kazaka Yulia Putintseva, numero 64 del mondo. Dopo oltre due ore e un quarto di gioco, Cocciaretto ha ceduto con un punteggio di 0-6, 7-5, 7-6(4). Questa sconfitta arriva dodici mesi dopo che Cocciaretto aveva raggiunto la sua prima finale WTA nello stesso torneo, dove era stata fermata dalla statunitense Davis.

La partita è stata caratterizzata da alti e bassi per l’azzurra, che non è riuscita a sfruttare un match-point nell’ottavo gioco del secondo set dopo aver mancato un vantaggio di 4 a 0. Nel terzo set, Cocciaretto ha sprecato un altro vantaggio di 5-3, pagando caro una giornata poco felice al servizio, contrassegnata da 2 ace e 8 doppi falli. Putintseva, dal canto suo, ha dimostrato grande tenacia, credendo nella vittoria fino all’ultimo.

Nel frattempo Martina Trevisan ha affrontato la bulgara Viktorija Tomova, numero 77 del ranking, subendo una sconfitta in un match abbastanza a senso unico, con il punteggio di 6-3, 6-3. Il bilancio dei precedenti tra le due era in parità, ma questa volta Tomova ha mostrato una solidità notevole al servizio, con l’80,3% di prime in campo e un efficace 46,7% di punti vinti con la seconda di servizio.

Tomova ha annullato 11 delle 12 palle-break concesse, sfruttandone 4 su 6 a suo vantaggio. La risposta alla seconda di servizio di Trevisan, con il 68,2% dei punti vinti, non è stata sufficiente per ribaltare il risultato.

