“This is Tennis”, la nuova campagna promozionale ATP per il 2024

Nuovo anno, nuove storie, nuovi personaggi. Questo il “mantra” dell’ATP per il 2024, lanciato attraverso la campagna “This is Tennis”, nuovo concept promozionale globale per la stagione ATP Tour 2024. La campagna è stata creata in collaborazione con la nota agenzia creativa MATTA. Lanciata con lo slogan This Is Tennis, la nuova campagna intende raccontare quel che il tennis e l’ATP Tour rappresentano ai nostri giorni. È una comunicazione atta a sostenere e rendere ancor più famosi a livello mondiale la nuova generazione di giocatori che animeranno il tour nell’anno appena iniziato, celebrando allo stesso tempo la variegata comunità che anima lo sport e ha come obiettivo accogliere nuove generazioni di fan.

La campagna va oltre il puro fatto agonistico, evidenziando l’impegno dei giocatori verso la tutela dei diritti e del pianeta, riflettendo l’impressionante spinta della nuova generazione a creare un cambiamento positivo. L’idea è quella di mettere sotto le luci dei riflettori le innovazioni e i dietro le quinte che rendono il tennis una forza nell’intrattenimento mondiale.

This is Tennis prende il via con il seguente video di lancio, doppiato da James Massiah, un poeta e musicista londinese.



“This is Tennis” verrà alimentata da una serie di specialisti del marketing per aiutare giocatori e tornei ad elevare la narrazione delle proprie storie attraverso tutti i principali canali digitali nel corso di tutta la stagione.

Così ha parlato al sito ATP Paul Taylor, Senior Director of Brand & Creative dell’ATP Tour: “Questa stagione vogliamo sperimentare cose nuove, in modo creativo. Il nostro gioco, i giocatori, i tornei e i fan si sono evoluti, e così anche la nostra narrazione. This is Tennis mira a coinvolgere i nostri fan più giovani e a costruire legami emotivi con l’ATP Tour. È radicato in un pensiero audace e coraggioso e in una narrazione umana emotiva che traspare davvero nel film di lancio. Ci sono così tante storie incredibili in gioco in questa stagione, e la campagna intende catturare tutto ciò”.

Vedremo come si svilupperà la nuova campagna. A prima vista, sembra il concept della serie Break Point, ampliata non solo ai video ma ad una serie più ampia e dinamica di contenuti attraverso cui comunicare ai fan del tennis.

Mario Cecchi