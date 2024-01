ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

ATP 250 – Adelaide (Australia 🇦🇺) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

3. Jack Drapervs [5] Sebastian Baez(non prima ore: 05:00)

5. Dusan Lajovic vs [WC] Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 10:30)



Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

4. [6] Tomas Martin Etcheverry vs Alexander Shevchenko (non prima ore: 07:30)



5. Mackenzie McDonald vs Miomir Kecmanovic



Court 2 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Alex Bolt vs [WC] Matthew Dellavedova



2. Adam Walton vs [5] Bernabe Zapata Miralles



Court 3 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Thiago Seyboth Wild vs [7] Facundo Diaz Acosta



2. James McCabe vs [8] Arthur Rinderknech (non prima ore: 03:00)



Court 4 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrew Harris / Harri Heliovaara vs Francisco Cabral / Henry Patten



2. Andre Goransson / Albano Olivetti vs Nikola Cacic / Denys Molchanov



3. [WC] Alex Bolt / Luke Saville vs Constantin Frantzen / Hendrik Jebens (non prima ore: 05:00)



ATP 250 – Auckland (Nuova Zelanda) 🇳🇿 – 1° Turno, cemento

1. Daniel Altmaiervs Marcos Giron

1. Daniel Altmaiervs Marcos Giron

2. J.J. Wolf vs [Q] Luca Van Assche



3. [5] Christopher Eubanks vs Botic van de Zandschulp



4. Fabian Marozsan vs Gael Monfils (non prima ore: 06:30)



5. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [WC] Marcus Daniell / Ben McLachlan



Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Aleksandar Vukic vs Taro Daniel



1. Aleksandar Vukic vs Taro Daniel

2. Borna Gojo vs [Q] Alejandro Tabilo



3. [Q] Alexandre Muller vs Benjamin Bonzi



4. [Q] Alex Michelsen vs Nuno Borges



