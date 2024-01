Rafael Nadal annuncia il forfait agli Australian Open 2024. Ritorno in campo previsto tra tre mesi

Il campione spagnolo, Rafael Nadal, ha annunciato il suo ritiro dagli Australian Open 2024 a causa di un infortunio muscolare. In un messaggio condiviso con i suoi fan, Nadal ha espresso la sua delusione e i dettagli dell’infortunio.

“Ciao a tutti, durante il mio ultimo incontro a Brisbane ho avuto un piccolo problema a un muscolo che, come sapete, mi ha preoccupato. Una volta arrivato a Melbourne, ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e si è scoperto che ho una micro lesione a un muscolo, non nella stessa parte dove avevo l’infortunio precedente, il che è una buona notizia,” ha scritto Nadal.

Il vincitore di 22 titoli del Grande Slam ha spiegato che al momento non si sente pronto a competere al massimo livello in partite al meglio dei cinque set. “Sto tornando in Spagna per vedere il mio medico, ricevere trattamenti e riposarmi. Ho lavorato molto duramente durante l’anno per questo ritorno e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è essere al mio miglior livello tra tre mesi.”

Nonostante la notizia triste per lui di non poter giocare di fronte al meraviglioso pubblico di Melbourne, Nadal rimane positivo riguardo l’evoluzione della stagione. “Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di disputare qualche partita che mi ha reso molto felice e positivo,” ha aggiunto.

Nadal ha concluso il suo messaggio ringraziando tutti per il supporto e promettendo un ritorno presto. “Grazie a tutti per il supporto e a presto! Rafa”

Questa assenza rappresenta un duro colpo sia per il torneo che per i fan del tennista spagnolo, noto per il suo spirito combattivo e la sua capacità di superare le avversità. Gli appassionati di tennis di tutto il mondo saranno in attesa di vedere il ritorno di Nadal sui campi da gioco.

Queste le parole complete del campione spagnolo: “Ciao a tutti, durante il mio ultimo incontro a Brisbane ho avuto un piccolo problema a un muscolo che, come sapete, mi ha preoccupato. Una volta arrivato a Melbourne, ho avuto l’opportunità di fare una risonanza magnetica e si è scoperta una micro lesione ad un muscolo, non nella stessa parte dove avevo l’infortunio, il che è una buona notizia.

Al momento non sono pronto per competere al massimo livello in partite al meglio dei cinque set. Sto tornando in Spagna per vedere il mio medico, ricevere trattamenti e riposarmi. Ho lavorato molto duramente durante l’anno per questo ritorno e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è essere al mio miglior livello in tre mesi.

Nonostante la triste notizia per me di non poter giocare di fronte al meraviglioso pubblico di Melbourne, questa non è una notizia del tutto negativa e rimaniamo tutti positivi sull’evoluzione della stagione.

Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto l’opportunità di disputare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo.

Grazie a tutti per il supporto e a presto! Rafa”.





Marco Rossi