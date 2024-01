United Cup 2024: I risultati con il dettaglio della Finale. La Germania vince l’edizione 2024. Battuta la Polonia per 2 a 1. Zverev annulla due match point nel secondo singolare

La Germania ha conquistato questo domenica la United Cup a Sydney, in Australia, vincendo una finale epica contro la Polonia che ha onorato una incredibile settimana e mezzo di competizione. Il duello è stato risolto solo nell’incontro di doppio misto, dopo che i tedeschi hanno dovuto salvare due match points nel singolare maschile.

Tutto si è risolto nell’incontro di doppio misto, con Alexander Zverev e Laura Siegemund che hanno sconfitto Iga Swiatek e Hubert Hurkacz per 6-4, 5-7 [10-4], in un incontro deciso solo in un match tiebreak che si è rivelato il modo perfetto per definire una finale davvero epica.

SQUADRE – MISTO: United Cup (Australia 🇦🇺), cemento

Finale

07:30 Polonia 🇵🇱 – Germania 🇩🇪 1-2

WTA United Cup Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 6 6 0 Angelique Kerber [16] Angelique Kerber [16] 3 0 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Angelique Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Angelique Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [1] Iga Swiatekvs [16] Angelique Kerber

2. [1] Hubert Hurkacz vs [16] Alexander Zverev (non prima ore: 09:00)



ATP United Cup Hubert Hurkacz [1] Hubert Hurkacz [1] 7 6 4 Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 6 7 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [16] Laura Siegemund / Maximilian Marterer