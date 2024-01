United Cup 2024: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Polonia prima finalista. 3-0 alla Francia. In Finale sfiderà la Germania vittoriosa per 2 a 1 sull’Australia. Decisivo il supertibereak nel doppio misto con i tedeschi che hanno annullato 4 match point

La squadra polacca ha conseguito una vittoria importante nelle semifinali della United Cup 2024 battendo per 3 a 0 la Francia.

Hubert Hurkacz ha aperto la strada con una prestazione dominante, sconfiggendo Adrian Mannarino in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. Il suo gioco brillante, caratterizzato da scambi intensi e colpi precisi, ha impostato un tono di successo per la squadra.

Seguendo le orme di Hurkacz, Iga Swiatek ha mostrato una grande resistenza. Dopo aver perso il primo set 4-6 contro Caroline Garcia, Swiatek ha ribaltato la situazione con un ritorno spettacolare, vincendo i successivi due set 6-1, 6-1. La sua capacità di rimontare e mantenere la concentrazione sotto pressione ha evidenziato la sua classe e determinazione, elementi chiave nella sua vittoria.

Completando il successo della Polonia, la coppia mista composta da Katarzyna Kawa e Jan Zielinski ha trionfato in una partita esaltante contro Elixane Lechemia e Edouard Roger-Vasselin. Con una vittoria netta per 6-3, 6-3, hanno dimostrato un’intesa perfetta e una strategia di gioco impeccabile, contribuendo però in modo marginale alla vittoria della Polonia dato che è avvenuto il successo a risultato già acquisito.

Queste vittorie sottolineano non solo l’abilità individuale dei giocatori polacchi ma anche la loro forza come squadra. La loro avanzata alle finali della United Cup 2024 è sicuramente un trionfo per il tennis polacco avaro di successi di squadra a livello internazionale.

La Germania ha vinto questo sabato uno dei duelli più epici di cui si abbia memoria nella United Cup, qualificandosi per la finale della seconda edizione del torneo. Dopo i successi di Angelique Kerber e Alex De Minaur nei singolari, Alexander Zverev e Laura Siegemund hanno vinto un incredibile incontro di doppio misto che si è concluso vicino alle due e mezza di mattina, confermando così il loro posto in finale, che si terrà domenica a Sydney.

Zverev, che ha giocato cinque ore questo sabato, e Siegemund, top 5 mondiale in doppio, hanno sconfitto Storm Hunter e Matt Ebden, entrambi tennisti di spicco nella specialità, per 7-6(2), 6-7(2) [15-13], risolvendo una battaglia di quasi due ore e mezza in un match tie-break in cui hanno anche salvato due match points (due anche nel secondo set). Ci sono stati alti e bassi, punti mozzafiato e molta emozione! I tedeschi affronteranno la Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz domenica, a partire dalle 7:30 ora italiana.

SQUADRE – MISTO: United Cup (Australia 🇦🇺), cemento

Semifinali

00:30 Polonia 🇵🇱 – Francia 🇫🇷 3-0

07:30 🇩🇪 Germania vs 🇦🇺 Australia 2-1

ATP United Cup Hubert Hurkacz [1] Hubert Hurkacz [1] 6 7 Adrian Mannarino [4] Adrian Mannarino [4] 3 5 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 6-5 → 7-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

1. [1] Hubert Hurkaczvs [4] Adrian Mannarino

2. [1] Iga Swiatek vs [4] Caroline Garcia



WTA United Cup Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 4 6 6 Caroline Garcia [4] Caroline Garcia [4] 6 1 1 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [4] Caroline Garcia / Edouard Roger-Vasselin



ATP United Cup Katarzyna Kawa / Jan Zielinski [1] Katarzyna Kawa / Jan Zielinski [1] 6 6 Elixane Lechemia / Edouard Roger-Vasselin [4] Elixane Lechemia / Edouard Roger-Vasselin [4] 3 3 Vincitore: Kawa / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

4. [15] Ajla Tomljanovic vs [16] Angelique Kerber (non prima ore: 07:30)



WTA United Cup Ajla Tomljanovic [15] Ajla Tomljanovic [15] 6 2 6 Angelique Kerber [16] Angelique Kerber [16] 4 6 7 Vincitore: Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Angelique Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Angelique Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Angelique Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Angelique Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Angelique Kerber 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Angelique Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Angelique Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

5. [15] Alex de Minaur vs [16] Alexander Zverev (non prima ore: 09:00)



ATP United Cup Alex de Minaur [15] Alex de Minaur [15] 5 6 6 Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 7 3 4 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 30-0 40-0 0-0 → 1-0

6. [15] Storm Hunter / Matthew Ebden vs [16] Laura Siegemund / Maximilian Marterer