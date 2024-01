WTA 500 Adelaide: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Camila Giorgi alla caccia del MD

WTA 500 Adelaide – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Marta Kostyuk vs Laura Siegemund

Aliaksandra Sasnovich vs (9) Elina Avanesyan

(2) Katerina Siniakova vs Yafan Wang

Tamara Korpatsch vs (8) Bernarda Pera

(3) Camila Giorgi vs Claire Liu

(WC) Tina Smith vs (12) Taylor Townsend

(4) Katie Boulter vs Alycia Parks

Kamilla Rakhimova vs (10) Ashlyn Krueger

(5) Anastasia Pavlyuchenkova vs (WC) Alexandra Osborne

Kristina Mladenovic vs (7) Ana Bogdan

(6) Cristina Bucsa vs (WC) Tahlia Kokkinis

(WC) Elena Micic vs (11) Anna Kalinskaya

Show Court 1 – ore 01:00

(4) Katie Boulter vs Alycia Parks Inizio 01:00

(3) Camila Giorgi vs Claire Liu

Kristina Mladenovic vs (7) Ana Bogdan

Court 2 – ore 01:00

(2) Katerina Siniakova vs Yafan Wang Inizio 01:00

(5) Anastasia Pavlyuchenkova vs Alexandra Osborne

(1) Marta Kostyuk vs Laura Siegemund Non prima 04:00

Court 3 – ore 01:00

Kamilla Rakhimova vs (10) Ashlyn Krueger Inizio 01:00

Tina Smith vs (12) Taylor Townsend

(6) Cristina Bucsa vs Tahlia Kokkinis Non prima 04:00

Court 4 – ore 01:00

Tamara Korpatsch vs (8) Bernarda Pera Inizio 01:00

Elena Micic vs (11) Anna Kalinskaya

Aliaksandra Sasnovich vs (9) Elina Avanesyan