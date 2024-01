Matteo Arnaldi: Fine corsa ai quarti nell’ATP250 di Brisbane

Out Arnaldi

L’avventura di Matteo Arnaldi nell’ATP250 di Brisbane si è conclusa ai quarti di finale. Sfida serrata sul cemento australiano contro il russo Roman Safiullin, posizionato al n.39 nel ranking ATP. Arnaldi, numero 44 del mondo, ha dovuto cedere con un punteggio di 7-6 (4), 6-2 dopo 1 ora e 48 minuti di intensa battaglia.

Il primo set ha visto un equilibrio costante, con Safiullin che metteva sotto pressione Arnaldi nei suoi turni di servizio. Un momento difficile è stato nel terzo game, dove Arnaldi ha dovuto annullare quattro palle break. Nonostante qualche difficoltà, il ligure ha tenuto il passo, sfruttando anche alcune imprecisioni del suo avversario. Il set si è protratto fino al tie-break, dove il russo ha mostrato un tennis di alto livello, ottenendo un mini-break che si è rivelato decisivo per aggiudicarsi il set.

Nel secondo set, Safiullin ha preso definitivamente il comando della partita. Ha mostrato una grande profondità nei suoi colpi, mettendo in difficoltà Arnaldi, in particolare sulle seconde di servizio. Il russo ha rapidamente accumulato un vantaggio di 4-0. Arnaldi ha tentato una reazione nel quinto game, ma senza successo nel convertire due palle break, e solo nel settimo game è riuscito a strappare il servizio a Safiullin. Tuttavia, è stato un breve momento di soddisfazione, poiché nel gioco successivo Arnaldi ha nuovamente perso il proprio servizio, permettendo a Safiullin di chiudere il set e la partita per 6-2.

Le statistiche della partita evidenziano 9 ace per Safiullin, con un saldo di 20 colpi vincenti e 9 gratuiti. Arnaldi, invece, ha realizzato 12 winners e commesso 6 errori non forzati, riuscendo a conquistare solo il 16% dei punti sulle prime di servizio del russo.

Con questa vittoria, Safiullin approda in semifinale dove affronterà il vincitore del match tra Holger Rune e James Duckworth. Arnaldi, da parte sua, lascia Brisbane con una prestazione dignitosa ma con la consapevolezza di dover migliorare alcuni aspetti del suo gioco, in particolare il servizio e l’efficacia dal lato del dritto.

ATP Brisbane Roman Safiullin Roman Safiullin 7 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 2 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 R. Safiullin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 4-0 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

**Statistiche del Match: Roman Safiullin 🇷🇺 vs Matteo Arnaldi 🇮🇹**

| **Categoria** | **Roman Safiullin** | **Matteo Arnaldi** |

|——————————–|———————|——————–|

| **Ace** | 9 | 3 |

| **Doppio Falli** | 3 | 2 |

| **Primo Servizio** | 43/73 (59%) | 37/69 (54%) |

| **Punti Vinti al 1° Servizio** | 36/43 (84%) | 27/37 (73%) |

| **Punti Vinti al 2° Servizio** | 14/30 (47%) | 16/32 (50%) |

| **Palle Break Salvate** | 2/3 (67%) | 5/8 (63%) |

| **Giochi di Servizio** | 10 | 10 |

| **Punti Vinti al 1° Servizio Avversario** | 10/37 (27%) | 7/43 (16%) |

| **Punti Vinti al 2° Servizio Avversario** | 16/32 (50%) | 16/30 (53%) |

| **Palle Break Convertite** | 3/8 (38%) | 1/3 (33%) |

| **Giochi in Risposta** | 10 | 10 |

| **Statistiche Punti** | | |

| **Punti Vinti alla Rete** | 7/13 (54%) | 4/5 (80%) |

| **Colpi Vincenti (Winners)** | 20 | 12 |

| **Errori Non Forzati** | 9 | 6 |

| **Punti Vinti al Servizio** | 50/73 (68%) | 43/69 (62%) |

| **Punti Vinti in Risposta** | 26/69 (38%) | 23/73 (32%) |

| **Punti Totali Vinti** | 76/142 (54%) | 66/142 (46%) |

| **Velocità di Servizio** | | |

| **Velocità Massima** | 218 km/h (135 mph) | 205 km/h (127 mph) |

| **Velocità Media 1° Servizio** | 202 km/h (125 mph) | 190 km/h (118 mph) |

| **Velocità Media 2° Servizio** | 167 km/h (103 mph) | 158 km/h (98 mph) |

Queste statistiche evidenziano la superiorità di Safiullin in diversi aspetti del gioco, specialmente nel servizio e nei colpi vincenti, che hanno contribuito in modo significativo alla sua vittoria sul campo.





Marco Rossi