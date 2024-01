Djokovic e Tsitsipas, problemi fisici in United Cup

Primi match stagionali e già alcuni acciacchi mostrati in United Cup da alcuni giocatori. E che giocatori: Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, i due finalisti dell’Australian Open 2023. Il greco a dire il vero sta ancora soffrendo per i malanni alla schiena che già l’avevano penalizzato nella parte finale del 2023, con il doloroso ritiro alle Finals di Torino. Stefanos infatti ha rinunciato a giocare in singolare contro Nicolas Jarry in United Cup, e quindi è sceso in campo nel doppio misto, mostrando evidenti problemi alla parte bassa della schiena. “Sto molto meglio rispetto a un mese fa, le cose non andavano per niente bene e pensavo che non sarei nemmeno potuto essere qui. Oggi ho sentito un po’ di dolore a tratti, ma non credo sia una cosa troppo grave”, ha commento il greco, cercando di minimizzare importanza del problema. Tuttavia anche a Torino dopo il primo match del torneo affermò di stare bene, finendo poi per ritirarsi nel secondo incontro, quindi le sue parole devono essere prese “con le molle”.

Djokovic receiving treatment on his right wrist. MTO between sets. pic.twitter.com/JYoLgmaPzH — José Morgado (@josemorgado) January 2, 2024

Qualche fastidio al polso destro per il n.1 ATP Novak Djokovic, che nel corso del suo match contro il ceco Lehecka è ricorso ad un trattamento medico, facendo destare un po’ di preoccupazione. Alla fine Novak ha terminato l’incontro vincendo in tre set, e nelle sue parole a caldo in campo ha tagliato corto senza entrare nel dettaglio del fastidio: “Beh, a inizio stagione queste cose possono succedere. Per fortuna sapevo come gestirle e ho trovato le soluzioni durante la partita per arrivare a vincerla”. Novak ha quindi disertato il doppio misto.

Come riportato da questo video, Djokovic ha ricevuto un trattamento al polso anche prima del suo incontro di oggi.

Djokovic with a right wrist issue during practice before his match with Lehecka in Perth pic.twitter.com/28DrVpHa4o — Emil Evtimov (@EmilEvtimov) January 2, 2024

Vedremo nelle prossime partite le condizioni dei due tennisti, a sole due settimane dall’Australian Open.

Mario Cecchi