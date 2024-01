Djokovic: “Vincere l’Oro alle Olimpiadi è il mio principale obiettivo per il 2024”

Novak Djokovic ha iniziato il 2024 con la sua nazionale alla United Cup, battendo il cinese Zhang in singolare e trascinando Olga Danilovic in doppio, festeggiando di fatto l’arrivo del nuovo anno in campo. Nella consueta press conference post partita ha spaziato su vari temi soffermandosi in particolare sugli obiettivi per l’annata appena iniziata, ancora come n.1 e uomo da battere: Slam, Davis, ma soprattutto le Olimpiadi di Parigi, evento che ritiene il più importante per il 2024.

“La maggior parte degli anni in cui ho iniziato in Australia sono stati molto positivi” commenta Novak. “Ho vinto 10 Australian Open, anche molti tornei prima degli Australian Open. Penso che più della metà delle volte in cui sono venuto in Australia ho giocato qualche evento a squadre in anticipo, che fosse la Hopman Cup, l’ATP Cup, ora la United Cup. Opportunità speciali e uniche per sentire davvero lo spirito di squadra, costruire l’alchimia, sentirsi un po’ diversi. Forse non hai tutte le cose o le routine che normalmente tieni nella stagione, ma penso che ottieni qualcosa di diverso che normalmente non sperimenti giocando nel tour in singolare. E questo lo amo. Ogni volta che mi trovo in Australia, per ragioni diverse gioco sempre al mio meglio e mi sento benissimo qui. Penso che uno dei motivi sia che voglio davvero iniziare l’anno nel miglior modo possibile. È importante avere il giusto inizio, una sorta di lancio nel resto della stagione. Mi sto divertendo”.

Ecco il passaggio nella conferenza stampa relativo ai suoi obiettivi e motivazione. La benzina che fa correre Djokovic al massimo, verso grandi vittorie. “Ho sempre creduto fortemente in me stesso. So di essere un giocatore molto completo. Quando sono in forma, quando sono al culmine della mia prestazione, posso vincere qualsiasi Slam o torneo. Non ho paura di dirlo. Non è un segreto che voglio battere più record e fare la storia del gioco. È qualcosa che continua a motivarmi. Il 2024? Ovviamente i tornei del Grande Slam, i Giochi Olimpici. Spero di poter vincere un’altra medaglia per la Serbia alle Olimpiadi. Mi piacerebbe davvero riuscirci, credo che questo sia uno degli obiettivi più alti per quest’anno, il più importante. Ma come ho detto, mi sono trovato in questo tipo di situazione così tante volte nella mia carriera. So esattamente cosa devo fare per mantenere il mio corpo, la mia mente e il mio spirito nello stato ottimale per avere l’opportunità di battere i record e di andare oltre. È l’unico modo, a dire il vero. Mi piace giocare a tennis. Quando si tratta di competizione, lasciando la mia famiglia per quattro, cinque, sei settimane, alla fine per me c’è solo una direzione o un obiettivo nella mia mente: vincere il trofeo. Faccio tutto il possibile per raggiungere quest’obiettivo. Sento che quel tipo di mentalità, tutto quello che ho fatto quotidianamente negli ultimi 20 anni, ovviamente con la mia squadra e la mia famiglia, mi ha aiutato a raggiungere grandi risultati e ad essere dove sono. Quella mentalità non cambierà per il 2024 o potenzialmente per il prossimo anno in cui giocherò”.

Forte, motivato, sereno, ben preparato. Ha iniziato il 2024 con una doppia vittoria e non ha alcuna intenzione di mollare niente per strada, di fermasi o concedere qualcosa. In Australia, e non solo, l’uomo da battere resta sempre Novak Djokovic.

