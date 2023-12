Novak Djokovic vicino a festeggiare la Mezzanotte in campo alla United Cup, ma assicura la vittoria per la Serbia contro la Cina nel 2023

Novak Djokovic si è trovato a soli otto minuti dall’ascoltare le dodici campanate di mezzanotte direttamente sul campo durante la United Cup, ma è riuscito a concludere in tempo la sua vittoria nel confronto con la Cina nel 2023. Il numero uno al mondo ha guidato la sua squadra alla vittoria nel singolare, prima di procedere all’incontro decisivo nel doppio misto, dove ha festeggiato insieme a Olga Danilovic.

Affrontando Zhizhen Zhang e Qinwen Zheng, i serbi hanno trionfato con i parziali di 6-4, 1-6 10-6, in circa un’ora e mezza di gioco, impedendo alla Cina di qualificarsi direttamente ai quarti di finale. Questo, considerando che la squadra asiatica aveva battuto la Repubblica Ceca nel primo incontro del Gruppo E. In effetti, la Cina mantiene ottime possibilità di qualificarsi come la migliore seconda classificata di Perth — a meno che non finisca al primo posto —, dove giocano il Gruppo E, così come i Gruppi A (Polonia, Spagna e Brasile) e C (Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia). Di fatto, l’unico modo per gli asiatici di non essere i migliori secondi è, considerando che hanno battuto i cechi 3-0, che la Polonia perda 2-1 contro la Spagna, situazione in cui si procederebbe a un spareggio con i polacchi.

Per quanto riguarda la Serbia, ora affronterà la Repubblica Ceca, dipendendo solo da sé stessa per assicurarsi il primo posto e la conseguente qualificazione ai quarti di finale.