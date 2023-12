WTA 125 Canberra: Il Tabellone Principale. Al via Sara Errani e Lucrezia Stefanini

WTA 125 Canberra 🇦🇺 (Australia) – Tabellone Principale – hard

(1) Viktorija Golubic vs Clara Tauson

Qualifier vs Laura Pigossi

Lucrezia Stefanini vs Qualifier

(WC) Maya Joint vs (8) Sara Errani

(3) Oceane Dodin vs Qualifier

Erika Andreeva vs Qualifier

Nuria Parrizas Diaz vs Qualifier

Qualifier vs (5) Kamilla Rakhimova

(7) Renata Zarazua vs Qualifier

Elizabeth Mandlik vs Katie Volynets

Anna Bondar vs Emiliana Arango

Astra Sharma vs (4) Jodie Burrage

(6) Yafan Wang vs (WC) Emerson Jones

Anna-Lena Friedsam vs Harriet Dart

(WC) Melisa Ercan vs (WC) Taylah Preston

Qualifier vs (2) Nao Hibino