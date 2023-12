Lorenzo Sonego si arrende con onore ad Alexander Zverev nella United Cup 2024. Ora il doppio decisivo

In un incontro che ha evidenziato tenacia e spirito combattivo, Lorenzo Sonego, numero 46 del ranking ATP, ha ceduto ad Alexander Zverev, numero 7 del mondo, nel secondo match della sfida Italia-Germania per la United Cup 2024. Il match, svolto nella storica Ken Rosewall Arena di Sydney, ha visto Sonego lottare strenuamente, vincendo il primo set ma poi arrendendosi alla solidità di Zverev in un incontro durato 2 ore e 53 minuti.

Con questo risultato, Zverev pareggia i conti per la Germania, dopo la vittoria di Jasmine Paolini su Angelique Kerber. La decisione della sfida Italia-Germania si sposterà quindi sul doppio misto. Nonostante la sconfitta, la prestazione di Sonego è stata notevole, dimostrando grande lotta e spirito competitivo contro uno dei migliori giocatori del circuito.

Primo Set: L’Impresa di Sonego

Il primo set è stato una dimostrazione di resistenza e abilità da parte di Sonego. Nonostante la potente battuta di Zverev, l’italiano ha saputo mantenere la lucidità nei momenti chiave, salvando una cruciale palla break nel terzo game. Il set è proseguito in equilibrio fino al tie-break, dove Sonego ha mostrato grande coraggio, ribaltando la situazione a suo favore con un servizio vincente e chiudendo il set 7-6 (5).

Secondo Set: La Rimonta di Zverev

Nel secondo set, Zverev ha aumentato l’intensità, riducendo gli errori e sfruttando la sua diagonale di rovescio. Sonego ha salvato tre palle break nel secondo game, ma ha perso il servizio nel terzo. Nonostante gli sforzi, l’italiano non è riuscito a impensierire significativamente Zverev in risposta, che ha chiuso il set 6-3 con maggiore efficacia alla battuta.

Terzo Set: La Conclusione

Il terzo set ha visto Sonego subire un break iniziale che ha segnato l’andamento della frazione. Nonostante la lotta accanita e il tentativo di mettere pressione sull’avversario, Zverev ha mantenuto il controllo, chiudendo il set e il match con un 6-4.

Statistiche del Match

Le statistiche del match mostrano un equilibrio in termini di ace (7 per entrambi i giocatori), ma Zverev ha eccelso nel servizio, con un 74% di prime in campo e un impressionante 81% di punti vinti con la prima battuta. Sonego, da parte sua, ha avuto un 63% di prime in campo e un meno efficace 49% di punti vinti con la seconda di servizio, oltre a un rendimento in risposta deficitario.

ATP United Cup Lorenzo Sonego [12] Lorenzo Sonego [12] 7 3 4 Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 6 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico