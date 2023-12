Challenger Noumea: Il Tabellone Principale e di Quali. Raul Brancaccio presente nel Md

Challenger Noumea – Tabellone Principale – hard

(1) Gasquet, Richard vs Marchenko, Illya

Kuzmanov, Dimitar vs Mpetshi Perricard, Giovanni

Brouwer, Gijs vs Svrcina, Dalibor

Hemery, Calvin vs (7) Moreno De Alboran, Nicolas

(3) Gaston, Hugo vs (WC) Chazal, Maxime

Qualifier vs Jacquet, Kyrian

Grenier, Hugo vs Qualifier

Couacaud, Enzo vs (6) Polmans, Marc

(5) Cazaux, Arthur vs (WC) Marie, Jules

Kypson, Patrick vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Sinclair, Colin

Blancaneaux, Geoffrey vs (4) Paire, Benoit

(8) de Jong, Jesper vs Qualifier

Brancaccio, Raul vs Droguet, Titouan

Mayot, Harold vs Blanchet, Ugo

Qualifier vs (2) Lestienne, Constant

Challenger Noumea – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Haliak, Mikalai vs Bye

Delaney, Jesse vs (11) Setodji, Thomas

(2) Moriya, Hiroki vs (WC) Osmont, Gillian

Brown, Preston vs (12) Puttergill, Calum

(3) Mott, Blake vs (Alt) Taylor, Adam

Camus, Charlie vs (10) Adams, Harrison

(4) Statham, Rubin vs (Alt) Matsui, Toshihide

(PR) Imamura, Masamichi vs (7) Rai, Ajeet

(5) Fancutt, Thomas vs (WC) Jaloviec, Marek

(Alt) Bayldon, Blake vs (9) Bouzige, Moerani

(6) Ochi, Makoto vs (WC) Boivin, Louam

(WC) Brosset, Samuel vs (8) Delaney, Jake

