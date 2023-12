Australian Open F: Entry list Qualificazioni. Tre azzurre al via. SIlvia Ambrosio fuori di 21 posti

L’entry list delle qualificazioni femminili per il primo slam stagionale, gli Australian Open, è stata rilasciata. Il torneo si svolgerà dall’8 all’11 gennaio 2024, e tra le partecipanti figurano alcune note tenniste italiane.

Nonostante la presenza italiana non sia particolarmente numerosa, ci sono aspettative per le prestazioni di Sara Errani, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio. Sara Errani, già nota nel circuito per i suoi successi passati, è una delle speranze italiane. Lucrezia Stefanini, che l’anno scorso è riuscita a qualificarsi e a superare un turno nel main draw, cercherà di ripetere e magari migliorare il suo risultato. Nuria Brancaccio proverà anch’essa a lasciare il segno nel torneo cadetto.

1. 🇷🇺 99 Kamilla Rakhimova2. 🇨🇳 100 Yafan Wang3. 🇺🇦 102 Dayana Yastremska4. 🇸🇮 103 Tamara Zidansek5. 🇬🇧 SR103 Emma Raducanu6. 🇲🇽 104 Renata Zarazua8. 🇸🇮 106 Kaja Juvan9. 🇹🇼 SR106 Su-Wei Hsieh10. 🇺🇸 108 Katie Volynets11. 🇪🇸 109 Marina Bassols Ribera12. 🇧🇷 110 Laura Pigossi13. 🇨🇿 111 Brenda Fruhvirtova14. 🇷🇺 112 Erika Andreeva15. 🇺🇸 113 Elizabeth Mandlik16. 🇦🇺 114 Arina Rodionova17. 🇨🇴 116 Emiliana Arango18. 🇫🇷 117 Alizé Cornet19. 🇭🇺 118 Anna Bondar20. 🇷🇸 119 Olga Danilovic21. 🇯🇵 120 Mai Hontama22. 🇬🇧 121 Harriet Dart23. 🇦🇷 122 Maria Lourdes Carle25. 🇦🇺 124 Astra Sharma26. 🇪🇸 125 Nuria Parrizas Diaz27. 🇸🇪 127 Rebecca Peterson28. 🇷🇴 128 Elena-Gabriela Ruse29. 🇨🇿 129 Sara Bejlek30. 🇸🇰 130 Rebecca Sramkova31. 🇺🇸 131 Hailey Baptiste32. 🇫🇷 133 Jessika Ponchet33. 🇺🇦 134 Daria Snigur34. 🇩🇪 135 Anna-Lena Friedsam35. 🇩🇪 136 Eva Lys36. 🇬🇧 137 Heather Watson37. 🇸🇰 138 Viktoria Hruncakova38. 🇪🇸 139 Julia Riera39. 🇱🇻 140 Darja Semenistaja40. 🇷🇺 141 Maria Timofeeva41. 🇨🇭 142 Celine Naef42. 🇭🇺 143 Dalma Galfi43. 🇷🇺 144 Valeria Savinykh44. 🇨🇦 145 Katherine Sebov45. 🇺🇸 146 Sachia Vickery46. 🇨🇭 147 Jil Teichmann47. 🇳🇱 152 Arianne Hartono48. 🇦🇷 153 Martina Capurro Taborda49. 🇫🇷 154 Leolia Jeanjean50. 🇨🇿 155 Tereza Martincova51. 🇬🇧 SR155 Francesca Jones52. 🇺🇦 156 Yuliia Starodubtseva53. 🇫🇷 157 Chloe Paquet54. 🇷🇺 158 Anastasia Tikhonova55. 🇪🇸 159 Jessica Bouzas Maneiro56. 🇭🇺 160 Panna Udvardy57. 🇫🇷 161 Fiona Ferro58. 🇰🇷 162 Su Jeong Jang59. 🇨🇿 163 Gabriela Knutson60. 🇹🇷 164 Zeynep Sonmez61. 🇩🇪 165 Jule Niemeier62. 🇸🇪 166 Mirjam Bjorklund63. 🇨🇭 167 Simona Waltert64. 🇪🇪 168 Kaia Kanepi65. 🇺🇸 169 Ann Li66. 🇯🇵 170 Yuriko Lily Miyazaki67. 🇪🇸 171 Aliona Bolsova68. 🇦🇺 172 Storm Hunter69. 🇺🇦 173 Katarina Zavatska70. 🇭🇷 174 Petra Marcinko71. 🇭🇷 SR174 Tara Wurth72. 🇷🇺 175 Alina Korneeva73. 🇦🇷 176 Solana Sierra74. 🇨🇦 177 Rebecca Marino75. 🇩🇪 178 Noma Noha Akugue76. 🇨🇾 179 Raluka Serban77. 🇩🇪 180 Ella Seidel78. 🇷🇸 181 Natalija Stevanovic79. 🇯🇵 182 Himeno Sakatsume80. 🇷🇺 183 Polina Kudermetova81. 🇷🇴 184 Irina Bara82. 🇭🇷 185 Jana Fett83. 🇷🇺 186 Ekaterina Makarova84. 🇫🇷 187 Elsa Jacquemot85. 🇭🇺 188 Timea Babos86. 🇧🇪 189 Ysaline Bonaventure87. 🇵🇭 190 Alexandra Eala88. 🇷🇺 192 Anastasia Zakharova89. 🇸🇮 193 Veronika Erjavec90. 🇷🇴 194 Miriam Bulgaru91. 🇫🇷 195 Carole Monnet92. 🇦🇹 196 Sinja Kraus93. 🇵🇱 197 Katarzyna Kawa94. 🇺🇸 198 Elvina Kalieva95. 🇯🇵 199 Moyuka Uchijima96. 🇨🇦 200 Carol Zhao97. 🇧🇾 201 Iryna Shymanovich98. 🇷🇺 202 Sofya Lansere99. 🇷🇺 203 Darya Astakhova100. 🇦🇺 205 Daria Saville101. 🇦🇺 206 Priscilla Hon102. 🇫🇷 207 Alice Robbe103. 🇮🇳 208 Ankita Raina105. 🇧🇾 210 Yuliya Hatouka106. 🇵🇹 211 Francisca Jorge107. 🇦🇺 212 Destanee Aiava108. 🇹🇼 213 Ya Yi Yang109. 🇳🇱 214 Suzan Lamens110. 🇦🇺 215 Jaimee Fourlis111. 🇲🇰 216 Lina Gjorcheska112. 🇨🇭 217 Lulu Sun113. 🇷🇴 218 Andreea Mitu114. 🇺🇿 219 Nigina Abduraimova115. 🇨🇳 220 Ye-Xin Ma116. 🇬🇷 221 Valentini Grammatikopoulou117. 🇺🇸 222 Mccartney Kessler118. 🇬🇷 223 Despina Papamichail119. 🇨🇿 224 Dominika Salkova

Alternates:

1. 🇵🇱 Kolodynska

2. 🇭🇷 Boskovic

3. 🇨🇳 You

4. 🇭🇷 Lukas

5. 🇫🇷 Janicijevic

6. 🇫🇷 Tan

7. 🇷🇺 Prozorova

8. 🇹🇼 S. Wei

9. 🇳🇱 Pattinama Kerkhove

10. 🇫🇷 Rouvroy

11. 🇪🇸 Martinez Cirez

12. 🇹🇭 Tararudee

13. 🇭🇰 Fung

14. 🇫🇷 Mladenovic

15. 🇸🇮 Jakupovic

16. 🇭🇷 Ruzic

17. 🇹🇷 Oz

18. 🇦🇺 Mendez

19. 🇷🇴 Todoni

20. 🇨🇳 S. Zhang

21. 🇮🇹 Ambrosio