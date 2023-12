Fabio Fognini spiega la mancata iscrizione alle quali dell’Australian Open

Fabio Fognini ha spiegato il motivo della mancata iscrizione alle quali degli Australian Open.

“Purtroppo non sono riuscito a iscrivermi alle entry list delle qualificazione dell’Australian Open. Il recupero dal mio infortunio al polpaccio ha richiesto del tempo inaspettato in più e la mia offseason è iniziata solo negli ultimi giorni. Ho bisogno di più tempo per essere pronto a competere. Ci vediamo presto 👋”