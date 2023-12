Una carrellata dei migliori punti del 2023 sull’ATP Tour (Video)

Per scaldare i motori della prossima stagione, al via tra due settimane tra Brisbane e Hong Kong, oltre alla United Cup, l’ATP ha pubblicato una divertente clip video sui propri canali social, raccogliendo alcuni dei punti più belli e spettacolari (eventi ATP, quindi no Slam e Davis) della stagione da poco andata in archivio. Spicca il clamoroso punto vinto da Sinner contro Alcaraz a Miami, la magia col tocco di rovescio di Luca Nardi alle NextGen Finals, ma in questo video nessuno dei due è stato eletto come punto n.1. Scoprite quale l’ATP ha scelto… Voi quale preferite?

Sit back, relax and enjoy the best shots of 2023! 🔥 Which shot left you in awe? 👇#SeasonWrapped pic.twitter.com/3Jartxrw1f — ATP Tour (@atptour) December 16, 2023