Seconda giornata tabellone principale tricolori under 16 femminili a Lagnasco

Continuano i colpi d’autore sui campi della VTT di Lagnasco che stanno ospitando i campionati italiani under 16 femminili by Italgas, di singolare e doppio. Oggi il programma ha messo in campo a partire dalle 10 i confronti di ottavi di finale e a differenza della prima giornata di main draw sono stati diversi i match equilibrati che hanno richiesto molte ore per trovare conclusione. Da citare su tutte la sfida che ha visto protagoniste la marchigiana Viola Bedini, testa di serie numero 4 tesserata per il circolo Maggioni di San Benedetto del Tronto e seguita dall’ex professionista Uros Vico, e la veneta Giuliana Slovena Drpic Ciangherotti, altra 2.4 tesserata AT Verona. Entrambe solide da fondo hanno lottato palla su palla per 3 ore e 30 minuti. Lo strappo finale ha premiato Viola Bedini che ha rotto la situazione chiudendo 7-5 4-6 6-3.

Bella vittoria anche per la campana Francesca De Matteo, seguita dall’ex professionista Petrazzuolo, a segno 6-4 7-5 su Daria Raimondo. Accelerazioni importanti da entrambe le parti ma la tennista tesserata per l’ASD Tennis Club 2002 di Benevento è stata più lucida nei momenti più caldi delle due frazioni.

La siciliana Laura Genovese, mancina dal carattere arcigno tesserata per il TC Trapani, ha fermato la corsa della piemontese Greta Rizzetto, tesserata per la Canottieri Casale e seguita a Valenza dal maestro Gavazzi, in due set. Per la Genovese score fissato sul 6-2 6-3 e promozione nei quarti di finale con evidente soddisfazione al termine. Rizzetto nell’occasione troppo fallosa anche se il suo potenziale, fisico e tecnico, è indubbio.

Rebecca Digiovannantonio, 2.7 del CT Bari, ha sconfitto 6-2 6-2 la marchigiana Carlotta Bassotti, marchigiana che veste i colori del TC Porto San Giorgio e settima testa di serie. La prima ha saputo contenere la potenza della seconda sigillando la sfida sul 6-2 6-2. Ha proseguito la sua corsa Vittoria Segattini, seconda testa di serie, che si è imposta 7-6 (5) 6-1 sulla 2.6 Jennifer Scurtu. Brava la Segattini (CT Ata Battisti Trento) a recuperare nel primo set lo svantaggio di 2-4. Passaggio allo step successivo del torneo (quarti) anche per Sveva Pieroni, terza testa di serie e classifica di 2.4, che ha stoppato la corsa di Gloria De Santis sullo score di 6-4 6-1. Dopo una prima frazione molto equilibrata, interrotta e vinta al decimo gioco, la Pieroni (Tennis Club Pistoia) ha rotto gli indugi e chiuso con buona agilità.

Intensa la partita che ha visto incrociarsi i colpi di Carolina Gasparini, prima testa di serie, 2.3 tesserata per il TC Padova, e Anna Tambelli, 2.5 tesserata per il TC Vho. Gasparini a segno nel primo set con il punteggio di 6-3. Nel secondo Tambelli avanti 4-0 e ripresa dalla prima favorita del torneo sul 4-4. Immediata reazione della Tambelli che ha rimesso le cose a posto aggiudicandosi 6-4 la frazione. Lotta serrata anche nella terza, con molti vantaggi reciproci nel quarto gioco. Salita sul 3-1 la Gasparini ha preso fiducia e staccato definitivamente la rivale chiudendo 6-1.

A chiudere il programma di giornata nel torneo individuale sono state Agnese Gentili e Carolina Dibenedetto. E’ stata la seconda ad imporsi, di potenza e in due set, fissati sul 6-1 6-2.

Domani i quarti di finale del draw di singolare, a partire dalla mattinata. Prosegue anche il tabellone di doppio che vivrà sabato la sua finale per il titolo.