Sinner cala il tris: vince l’ATP Award come tennista più migliorato

Jannik Sinner cala il tris! Dopo aver vinto il prestigioso ATP Award come giocatore preferito dal pubblico internazionale, e i suoi allenatori Vagnozzi – Cahill eletti coach dell’ anno, adesso Jannik è stato votato dai suoi colleghi come tennista più migliorato nel 2023.

It’s official! @janniksin is the 2023 Most Improved Player of the Year in the #ATPAwards Read more — ATP Tour (@atptour) December 14, 2023

Un finale di stagione straordinario ha permesso all’altoatesino di terminare l’annata al n.4 nel ranking, con la finale alle ATP Finals, la vittoria in Davis Cup da trascinatore del team italiano, i successi a Pechino e Vienna battendo nelle ultime settimane tutti i migliori (due volte Djokovic e Medvedev, Alcaraz e Rune solo per citarne alcuni). Il tutto grazie ad un tennis entusiasmante per potenza, qualità e intensità. Nel 2023 ha battuto 13 top 10. Mai un Italiano era riuscito in queste imprese.

Così Sinner ha parlato al sito ATP: “Penso che, soprattutto nella seconda metà dell’anno, mentalmente sono stato molto, molto più forte. Non mi lamentavo così tanto in campo quando le cose andavano nel modo sbagliato. Penso che questo genere di cose facciano la differenza…”

“Una delle cose di cui posso essere davvero felice è che ho giocato molte, molte partite importanti negli stadi più grandi che abbiamo. Questo è qualcosa che spero possa aiutare per la prossima stagione”.

In lizza per questo ATP Award c’erano anche Arnaldo, Eubanks e Shelton.

Jannik è in corsa anche per lo Stefan Edberg Award, di giocatore più corretto. Calerà un Poker irripetibile? Intanto applausi a Sinner per questi premi stra meritati!

Marco Mazzoni