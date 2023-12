Sinner è il Fans’ Favorite 2023, storico ATP Award

Gli appassionati di tennis di tutto il mondo hanno eletto il tennista preferito del 2023: è Jannik Sinner!

L’azzurro riceve questo prestigioso riconoscimento al termine della sua migliore stagione in carriera, che l’ ha portato a trionfare in Davis Cup, disputare le ATP Finals da campione e issarsi al n.4 nel raking mondiale a fine anno. Con un tennis sempre più offensivo e convincente, ha stregato i fan di tutto il mondo, ottenendo questo significativo riconoscimento, mai vinto prima da un tennista italiano

It has been an unforgettable year for @janniksin, who is taking home the Fans’ Favourite Award! 👏 #ATPAwards Read more 👇 — ATP Tour (@atptour) December 12, 2023



Sinner aveva vinto il new comer Award nel 2019, ed è ancora in lizza per altri due premi: giocatore più migliorato e lo Stefan Edberg Award per il più sportivo. Anche i suoi coach Vagnozzi e Cahill sono in lizza per coach dell’ anno.

Roger Federer ha vinto il Fans’ Favorite Award per 19 volte, mentre lo scorso anno il premio (con Federer ritirato) era andato a Nadal. Essere il primo dopo due così grandi campioni è un’ ulteriore certificazione di quanto Jannik sia speciale.

Applausi a Sinner, per un premio meritatissimo che sottolinea ancora più quanto sia apprezzato a livello globale come persona e come tennista.

Marco Mazzoni