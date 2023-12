Nadal e Alcaraz giocheranno un’esibizione a Las Vegas il prossimo 3 marzo

Nonostante sia sempre fresco il dibattito su di una stagione troppo ricca di impegni, le ancor più ricche esibizioni continuano a proliferare… Dopo quella di Città del Messico, il n.2 Carlos Alcaraz sarà protagonista di un altro evento il prossimo 3 marzo, stavolta a Las Vegas. Il suo avversario? Niente di meno che Rafael Nadal, atteso al rientro il prossimo gennaio a Brisbane.

I due campioni spagnoli saranno le stelle del “The Netflix Slam”, match di esibizione organizzato presso la Michelob ULTRA Arena, presso il Mandalay Bay Resort and Casino e trasmesso in esclusiva sul network a pagamento, molto famoso per le serie tv. L’evento, organizzato da MGM Resorts International, è previsto per mezzogiorno locale (21:00 in Italia) e prevederà anche altri incontri che saranno annunciati prossimamente.

Rafael Nadal. Carlos Alcaraz. Two tennis superstars. One epic matchup served LIVE on Netflix. The Netflix Slam 🎾 March 3 pic.twitter.com/Biri3BuF8L — Netflix (@netflix) December 11, 2023



Così Rafa ha parlato lanciando l’evento sulla piattaforma di streaming: “Sono molto emozionato per la mia prima visita a Las Vegas, una delle città più emblematiche e divertenti del mondo. Sono anche molto felice di giocare con il mio connazionale Carlos Alcaraz. Sono sicuro che sarà una fantastica giornata di tennis”. Alcaraz ha dichiarato: “Mi sento onorato e molto felice di condividere il campo con Rafa a Las Vegas. È uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, e i suoi record e i suoi successi parlano da soli. “Non vedo l’ora che arrivi la nostra partita”.

I biglietti saranno in vendita dal prossimo 15 dicembre, e partono da 82 euro. “Una leggenda come Rafa e un campione come Carlos insieme in campo, insieme a tanta azione, promette di essere uno spettacolo dal vivo che i fan non vorranno perdersi”, afferma Gabe Spitzer, vicepresidente della sezione sport non-fiction di Netflix.