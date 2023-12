La Pizza ‘Jannik Sinner’: Omaggio a Londra al tennista Italiano. Intanto l’azzurro continua la preparazione ad Alicante (Video)

Non è tutti i giorni che una pizza viene battezzata con il tuo nome, ma Jannik Sinner può certamente vantarsi di questo. Il tennista italiano è molto in voga ultimamente per il suo eccellente finale di stagione. In un ristorante di Londra è stato possibile vedere nel loro menù un’offerta speciale: la pizza “Jannik Sinner”. Chissà, la carota sarà tra i suoi ingredienti?

Intanto anche ieri Jannik si è allenato in quel di Alicante in preparazione alla prossima stagione 2024.

