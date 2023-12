Roger Federer spera in un Nadal competitivo nel 2024: “Un Sogno per il Tennis”

Roger Federer è in Cina per diversi impegni con i suoi sponsor e ha colto l’occasione per esprimere il suo punto di vista sul ritorno alle competizioni di Rafael Nadal, previsto per le prossime settimane. “Spero che possa tornare molto forte nel 2024”, ha affermato il tennista svizzero, che, come qualsiasi appassionato di questo sport, sogna di vedere ancora per un po’ il giocatore delle Baleari e Novak Djokovic coesistere nell’elite. “Sarebbe fantastico per il tennis se potessero continuare a giocare per tutto il tempo che desiderano”, ha commentato in dichiarazioni raccolte da Marca.





Marco Rossi