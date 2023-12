Nadal sul rientro: “Non mi aspetto niente da me stesso”

Con un altro breve video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Rafael Nadal chiarisce alcuni aspetti del suo attesissimo rientro il prossimo gennaio all’ATP 250 di Brisbane. Dopo un anno di inattività e un’altra operazione, il super campione di Maiorca tiene bassissime le aspettative, con la speranza di vivere di nuovo le belle sensazioni dello stare in campo, in torneo, senza chiedere niente a se stesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa Nadal (@rafaelnadal)

“Ho avuto paura ad annunciare il rientro, alla fine è un anno che non gioco in torneo” afferma Nadal. “Ho avuto un’operazione all’anca, ma quel che mi preoccupa di più non è l’anca, è tutto il resto! Penso di essere preparato, ho fiducia che le cose possano andare bene, di aver di nuovo l’opportunità di stare in campo e divertirmi”.

“Voglio sentire di nuovo la tensione, la speranza, le paure, i dubbi… Da me aspetto… non aspettarmi niente, questa è la verità! Avere la capacità di non volere niente, il contrario di quel che preteso per tutta la mia carriera. Sto vivendo un periodo diverso, un terreno inesplorato, con dentro di me tutto quel che ho passato nella mia vita. Ho sempre preteso il massimo, ma ora devo essere in grado di non volerlo più da me stesso, accettare che le cose sono differenti. So che sarà difficile all’inizio, devo darmi il tempo e perdonare a me stesso tutte le cose che non andranno bene visto che è una possibilità molto realistica. Con la convinzione che le cose possano cambiare in meglio, mantenere la speranza e lo spirito per lavorare e che il fisico risponda, senza ombra di dubbio”.

L’ATP 250 di Brisbane sarà la tappa di avvicinamento di Nadal agli Australian Open, l’ultimo torneo da lui disputato lo scorso gennaio, prima del lungo stop, il tentativo di rientrare con la fisioterapia e poi il necessario ricorso ad un nuovo intervento per risolvere il problema al Psoas che l’ha nuovamente bloccato.