Kooyong Classic 2024. Ecco tuttii giocatori presenti. Guida Jannik SInner

Il Kooyong Classic, rinomata esibizione del tennis mondiale, si prepara per accogliere alcune delle stelle più luminose del circuito in vista dell’Australian Open 2024. Questo torneo, un appuntamento imperdibile dal 1988 (ad eccezione del 1994 e degli anni pandemici 2021 e 2022), si svolge annualmente presso il Kooyong Lawn Tennis Club, diventando un banco di prova essenziale prima del primo grande Slam dell’anno.

Quest’anno, il torneo si terrà dal 10 al 12 gennaio e vedrà la partecipazione di almeno due giocatori tra i primi 10 del mondo. La vicinanza del club alla città di Melbourne, essendo situato nel sobborgo di Kooyong, offre ai giocatori l’opportunità di adattarsi senza perdere tempo in spostamenti.

Tra i partecipanti di spicco figura per la prima volta Jannik Sinner, talento emergente che ha raggiunto il quarto turno agli Australian Open 2023 (finalista ell ATP Finals e vincitore della Davis Cup 2023) e vincitore del Great Ocean Road Open nel 2021. Accanto a lui, Holger Rune, un altro top 10, che ha recentemente rinnovato la sua collaborazione con l’allenatore Boris Becker, e che come Sinner è stato eliminato al quarto turno dell’Australian Open 2023.

Non mancherà un veterano del circuito: Stan Wawrinka, unico ex campione degli Australian Open presente nell’elenco iniziale. Wawrinka, finalista del Kooyong Classic nel 2009 e partecipante dell’edizione 2014, anno in cui vinse il suo primo titolo del Grande Slam, porta con sé un’esperienza inestimabile.

Altri nomi illustri comprendono Dominic Thiem, già finalista agli Australian Open e partecipante al Kooyong Classic in due occasioni, incluso il 2023. Frances Tiafoe, che ha debuttato perdendo contro Thiem nell’edizione precedente e torna per una rivincita. Completano il quadro Karen Khachanov dalla Russia e Zhizhen Zhang, numero uno cinese.

Questo evento si preannuncia come un antipasto eccitante per l’Australian Open, offrendo ai fan del tennis un’anteprima delle sfide e delle emozioni che li attendono nel primo Grande Slam dell’anno.

2024 Kooyong Classic ATP Entry List:

Player

1. Jannik Sinner 🇮🇹

2. Holger Rune 🇩🇰

3. Karen Khachanov 🇷🇺

4. Frances Tiafoe 🇺🇸

5. Stan Wawrinka 🇨🇭

6. Zhizhen Zhang 🇨🇳

7. Dominic Thiem 🇦🇹





Marco Rossi