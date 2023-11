Challenger Maia, Maspalomas, Temuco e Yokkohama: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Maia (Portogallo), 1° Turno – terra battuta (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Alessandro Giannessivs Henrique Rocha

2. [1] Nuno Borges vs Mohamed Safwat (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Joao Sousa vs Filip Cristian Jianu



Il match deve ancora iniziare

4. Jozef Kovalik vs [2] Albert Ramos-Vinolas



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Anton Matusevich vs [7] Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Pedro Araujo vs [WC] Jaime Faria (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Elias Ymer vs Marco Trungelliti



Il match deve ancora iniziare

4. Goncalo Falcao / Tiago Pereira vs Alexander Weis / Louis Wessels



Il match deve ancora iniziare

5. Mats Hermans / Ryan Nijboer vs [2] Victor Vlad Cornea / Philipp Oswald



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Alexey Vatutin vs [6] Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

2. Sebastian Fanselow vs [Q] Karl Friberg



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Andrea Guerrieri vs Maxime Janvier



Il match deve ancora iniziare

4. Khumoyun Sultanov / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Alternate / (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Maspalomas (Spagna), 1° Turno – terra battuta

ATP Maspalomas Alejandro Moro Canas Alejandro Moro Canas 0 0 Sumit Nagal [2] Sumit Nagal [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

se=1]1. Alejandro Moro Canasvs [2] Sumit Nagal

2. [7] Daniel Rincon vs Nikolas Sanchez Izquierdo



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Pedro Martinez vs Nicholas David Ionel



Il match deve ancora iniziare

4. Steven Diez vs [6] Raul Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

eó Hotels Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Imanol Lopez Morillo vs [Q] Javier Barranco Cosano



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Nicolas Alvarez Varona vs [Q] Kilian Feldbausch



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Carlos Lopez Montagud vs [Q] Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

4. Alexandru Jecan / Dan Alexandru Tomescu vs [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Canary Islands Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Rudolf Molleker vs Oleksii Krutykh



ATP Maspalomas Rudolf Molleker [8] Rudolf Molleker [8] 0 0 Oleksii Krutykh Oleksii Krutykh 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. Adrian Andreev vs [5] Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Alberto Barroso Campos vs [Q] Jonas Forejtek



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Temuco (Cile), 1° Turno – cemento

Il match deve ancora iniziare

1. Pedro Sakamotovs [8] Juan Pablo Ficovich

2. [1] Tomas Barrios Vera vs [WC] Diego Fernandez Flores (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Gustavo Heide vs Juan Pablo Paz



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Santiago Rodriguez Taverna vs Mateus Alves



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Facundo Mena vs [WC] Matias Soto



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Hugo Dellien vs [Q] Ignacio Buse



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Keegan Smith vs [5] Guido Andreozzi



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Mariano Kestelboim vs Valentin Vacherot



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Gabriel Decamps vs Blaise Bicknell



Il match deve ancora iniziare

5. Ignacio Buse / Conner Huertas del Pino vs [2] Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. [Q] Andres Andrade vs [LL] Conner Huertas del Pino



Il match deve ancora iniziare

2. Wilson Leite / Matheus Pucinelli De Almeida vs [WC] Alejandro Bancalari / Benjamin Herrera (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Andres Andrade / Brandon Perez vs Gilbert Klier Junior / Joao Lucas Reis Da Silva



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Yokkaichi (Giappone), 1° Turno – cemento

ATP Yokkaichi Rei Sakamoto Rei Sakamoto 6 6 Jurij Rodionov [2] Jurij Rodionov [2] 4 4 Vincitore: Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 J. Rodionov 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Rodionov 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 4-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Rodionov 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Rodionov 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-30 df 4-2 → 4-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-1 → 4-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Rodionov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1. [WC] Rei Sakamotovs [2] Jurij Rodionov

2. [6] Zdenek Kolar vs Mathys Erhard (non prima ore: 03:00)



ATP Yokkaichi Zdenek Kolar [6] Zdenek Kolar [6] 6 5 6 Mathys Erhard Mathys Erhard 1 7 2 Vincitore: Kolar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Erhard 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Erhard 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Erhard 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Kolar 30-40 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Erhard 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Z. Kolar 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Erhard 0-15 df 15-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Erhard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Erhard 0-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Erhard 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Erhard 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Erhard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Erhard 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Erhard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Erhard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Renta Tokuda vs [3] Michael Mmoh



ATP Yokkaichi Renta Tokuda Renta Tokuda 2 3 Michael Mmoh [3] Michael Mmoh [3] 6 6 Vincitore: Mmoh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Tokuda 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Mmoh 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 2-5 R. Tokuda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Tokuda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 R. Tokuda 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Tokuda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Tokuda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-3 → 1-4 R. Tokuda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Tokuda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Mmoh 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Yosuke Watanuki vs Yuta Shimizu



ATP Yokkaichi Yosuke Watanuki [1] Yosuke Watanuki [1] 6 6 Yuta Shimizu Yuta Shimizu 3 4 Vincitore: Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Shimizu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Y. Shimizu 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 Y. Watanuki 15-40 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Y. Shimizu 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 0-4 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 Y. Watanuki 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-3 → 6-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Shimizu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Shimizu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Seiya Mizuno / Shion Motoyama vs [4] Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe



ATP Yokkaichi Seiya Mizuno / Shion Motoyama Seiya Mizuno / Shion Motoyama 4 2 Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [4] Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [4] 6 6 Vincitore: Bollipalli / Kadhe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 S. Mizuno / Motoyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 S. Mizuno / Motoyama 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 S. Mizuno / Motoyama 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Mizuno / Motoyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Mizuno / Motoyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 S. Mizuno / Motoyama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 1-4 → 2-4 S. Mizuno / Motoyama 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Mizuno / Motoyama 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Mizuno / Motoyama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

Sub- Centre – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Rio Noguchi vs [5] Marc Polmans



ATP Yokkaichi Rio Noguchi Rio Noguchi 3 4 Marc Polmans [5] Marc Polmans [5] 6 6 Vincitore: Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Polmans 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-0 → 3-1 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Noguchi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Noguchi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Kaichi Uchida vs [Q] JiSung Nam



ATP Yokkaichi Kaichi Uchida Kaichi Uchida 7 2 6 JiSung Nam JiSung Nam 6 6 1 Vincitore: Uchida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Nam 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Nam 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Nam 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Nam 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Nam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Uchida 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Nam 15-0 15-15 30-15 ace ace 1-2 → 1-3 K. Uchida 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Nam 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 J. Nam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 5-5 → 6-5 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Nam 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Nam 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Nam 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Nam 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Nam 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [Q] Hiroki Moriya vs [Q] Tatsuma Ito



ATP Yokkaichi Hiroki Moriya Hiroki Moriya 6 6 Tatsuma Ito Tatsuma Ito 3 2 Vincitore: Moriya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 T. Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Ito 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 T. Ito 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 H. Moriya 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 T. Ito 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 T. Ito 40-A 0-15 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0

4. [1] Evan King / Reese Stalder vs Piotr Matuszewski / Kai Wehnelt



ATP Yokkaichi Evan King / Reese Stalder [1] • Evan King / Reese Stalder [1] 0 6 3 0 Piotr Matuszewski / Kai Wehnelt Piotr Matuszewski / Kai Wehnelt 0 1 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. King / Stalder 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Matuszewski / Wehnelt 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 E. King / Stalder 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-5 → 3-5 P. Matuszewski / Wehnelt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 E. King / Stalder 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 P. Matuszewski / Wehnelt 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 E. King / Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 P. Matuszewski / Wehnelt 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. King / Stalder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 P. Matuszewski / Wehnelt 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 P. Matuszewski / Wehnelt 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 E. King / Stalder 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 P. Matuszewski / Wehnelt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 4-0 E. King / Stalder 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Matuszewski / Wehnelt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. King / Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Cem Ilkel vs Moez Echargui



ATP Yokkaichi Cem Ilkel Cem Ilkel 4 5 Moez Echargui Moez Echargui 6 7 Vincitore: Echargui Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Echargui 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 5-7 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Ilkel 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Echargui 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Ilkel 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 C. Ilkel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Echargui 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 C. Ilkel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Ilkel 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Ilkel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Echargui 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Echargui 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Yusuke Takahashi vs [Q] August Holmgren



ATP Yokkaichi Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 3 3 August Holmgren August Holmgren 6 6 Vincitore: Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Holmgren 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Holmgren 0-15 15-15 ace 15-30 2-4 → 2-5 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Y. Takahashi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Holmgren 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Holmgren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-1 → 0-2 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. [LL] Yuki Mochizuki vs Geoffrey Blancaneaux



ATP Yokkaichi Yuki Mochizuki Yuki Mochizuki 0 4 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 6 6 Vincitore: Blancaneaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-30 2-4 → 3-4 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Y. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Y. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Y. Mochizuki 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Leandro Riedi vs Li Tu



ATP Yokkaichi Leandro Riedi [7] Leandro Riedi [7] 2 2 Li Tu Li Tu 6 6 Vincitore: Tu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Tu 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Tu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Tu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Riedi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Tu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 L. Tu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Riedi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Tu 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] James Trotter vs [8] Yu Hsiou Hsu



ATP Yokkaichi James Trotter James Trotter 7 6 Yu Hsiou Hsu [8] Yu Hsiou Hsu [8] 6 2 Vincitore: Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Trotter 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Trotter 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Trotter 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 15-30 30-30 df 30-40 df 1-2 → 2-2 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Ray Ho / Calum Puttergill vs [2] Karol Drzewiecki / Zdenek Kolar (non prima ore: 06:00)