Da commentatore a critico: Kyrgios e le sue frecciate ai grandi del tennis. Corregge un utente su Sinner. Poi attacca Boris Becker ed il tedesco dice la sua su A. Zverev

Nick Kyrgios sta apprezzando il suo ruolo di commentatore e analista di tennis. Dopo aver terminato la sua collaborazione con TennisChannel la scorsa settimana, Kyrgios sembra sentire la mancanza di quest’attività ed ha condiviso la sua opinione sui social media. Ha approfittato dell’occasione per ricordare che nel 2017 era riuscito a battere Djokovic in due settimane consecutive ad Acapulco e Indian Wells. In risposta a un tweet che suggeriva che Sinner potrebbe essere l’incubo di Djokovic, Kyrgios ha commentato sarcasticamente che il tennista serbo dorme sogni tranquilli considerando il suo conto in banca e i successi raggiunti. Ha anche criticato Boris Becker per le sue osservazioni su Carlos Alcaraz, sostenendo che il giocatore spagnolo avrebbe dominato Becker in un ipotetico incontro al massimo livello.

Becker, in un’intervista per Eurosport, ha discusso di vari argomenti, inclusi Djokovic e Alcaraz. Ha espresso anche la sua opinione su Alexander Zverev, spesso trascurato dagli analisti. Secondo Becker, Zverev, che è stato “Maestro”, top-3 e finalista in un Grand Slam, gioca motivato dal sentirsi sottovalutato e vuole dimostrare che il suo miglior tennis deve ancora arrivare. Becker ritiene che Zverev non riceva il rispetto che merita dagli esperti di tennis e considera suo padre la persona più adatta a guidare la sua carriera.





Marco Rossi