Abdullah Shelbayh: Il giovane giordano che sta facendo la storia “Il mio primo ricordo è stato [Federer]. Giocavo con la destra e con un rovescio a una mano per via di Roger,” . “Poi ho visto un ragazzo giocare con la mano sinistra (Nadal) e quel giorno ho iniziato a giocare con la sinistra”

Nelle prime fasi della sua promettente carriera, Abdullah Shelbayh della Giordania sta già lasciando un segno indelebile nella storia del tennis. A soli 20 anni, attualmente al numero 187 nel ranking ATP, Shelbayh è diventato il primo giordano a vincere un match nel tabellone principale di un torneo ATP Tour ad aprile e da allora continua la sua rapida ascesa. Shelbayh avrà un’altra opportunità di esibirsi su un grande palcoscenico come wild card alle Next Gen ATP Finals, in Arabia Saudita.

Shelbayh porta avanti la sua carriera con orgoglio per la sua nazione. “Mi rende felice rappresentare il mio paese e il mondo arabo,” ha detto Shelbayh a ATPTour.com. “C’è una certa pressione, ma è una buona pressione da avere sulle spalle quando rappresenti il tuo paese e la regione da cui vieni.”

Originario di Amman, la capitale della Giordania, Shelbayh ha imparato a comprendere e apprezzare il significato di essere un pioniere per la sua nazione nel tennis. “Quando ho iniziato a giocare tornei junior ad alto livello, ho iniziato a rendermi conto di quanto sia importante rappresentare il proprio paese e cerco di farlo nel miglior modo possibile,” ha spiegato Shelbayh.

Da giovane, Shelbayh è stato circondato da alcune superstar dello sport. Toni Nadal volò in Giordania quando Shelbayh aveva 13 anni per reclutarlo all’Accademia di Rafa Nadal, dove il giovane talento si trasferì un anno dopo e si diplomò nel 2021.

Shelbayh era infatuato del 22 volte campione del Grande Slam Nadal da bambino e, sebbene fosse naturalmente destro, guardando Rafa ha deciso di giocare a tennis con la mano sinistra. “Il mio primo ricordo guardando il tennis era Roger [Federer]. Giocavo con la destra e con un rovescio a una mano per via di Roger,” ha detto Shelbayh. “Poi ho visto un ragazzo giocare con la mano sinistra [Nadal] e quel giorno ho iniziato a giocare con la sinistra.”

Un momento memorabile per Shelbayh è arrivato ad ottobre, quando ha vinto il suo primo titolo ATP Challenger Tour a Charleston, in South Carolina, diventando il più giovane giocatore di un paese arabo a vincere un titolo a quel livello. Un’altra giocatrice araba, la stella WTA Ons Jabeur, ha fornito ulteriore ispirazione a Shelbayh.

“Ciò che Ons ha fatto di recente è incredibile e mi motiva. Sapere da dove viene e specialmente nel circuito WTA, è un’ispirazione per tutta la regione araba,” ha detto Shelbayh.

Shelbayh attende con impazienza l’opportunità di una vita la prossima settimana alle Next Gen ATP Finals, dove sarà uno degli otto giocatori a competere nell’evento under 21. Spera che il torneo, che ha visto campioni precedenti come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, possa anche accelerare la crescita del tennis nel Medio Oriente.

“Penso che sia positivo averlo in un posto diverso, attirando tutti gli occhi e l’attenzione su questa parte del mondo. Aiuterà anche questa regione ad avere un impatto maggiore nel mondo del tennis e a produrre più talenti in tutta la regione,” ha detto Shelbayh. “Essere giordano gioca un ruolo importante e mi dà ispirazione e motivazione per rappresentare il mio paese in un evento così grande. Spero di vedere molti più giovani giocatori di quella regione emergere e produrre più talento. Penso che saremo in grado di farlo una volta che ci sarà più attenzione su questo sport nella regione.”





Francesco Paolo Villarico