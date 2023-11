David Nalbandian denunciato dalla sua ex compagna. Novak Djokovic batte nuovo record nel Ranking ATP. Le Parole di Nikola Pilic su Novak Djokovic. Pavlos Tsitsipas conquista il primo punto ATP. Alex De Miñaur e il suo patriottismo in Coppa Davis. Il Ritorno di Anastasija Sevastova

Una notizia scioccante e inaspettata giunge dall’Argentina: l’ex tennista David Nalbandián è stato denunciato dalla sua ex compagna, Araceli Torrado, con cui è stato insieme da settembre 2022 a giugno 2023, per molestie e vessazioni. La donna ha proceduto in questo modo dopo aver scoperto nel suo appartamento una videocamera nascosta in un’uscita di ventilazione, che lo stesso Nalbandián ammette, in un audio, di aver installato per controllare i movimenti della donna, come riportato da viaszeta.com.

Novak Djokovic continua a infrangere record che sembravano difficili da raggiungere, in questo caso, con il numero uno. Il serbo diventa il tennista con più stagioni di differenza nel finire come numero uno nel Ranking ATP, con 12 dal 2011 al 2023, superando Rafael Nadal con 11 (2008-2019). Seguono nella lista Pete Sampras con 5 (1993-1998) e Roger Federer con 5 (2004-2009).

Nikola Pilic, ex allenatore croato di Novak Djokovic, parla di come la stampa occidentale veda il serbo: “La stampa occidentale sminuisce tutti i successi di Novak e non vuole accettare che lui sia il migliore di tutti i tempi, una storia già conclusa. Oggi ho visto una rivista tedesca con Federer in copertina. Perché Federer è in primo piano il giorno dopo il torneo di Torino? Con tutto il rispetto per quello che ha fatto, ma è già da un anno che si è ritirato. Questo è il loro disprezzo, ma è invano; Novak ha vinto e ha detto ‘arrivederci'”.

Alex De Miñaur è uno dei giocatori più patriottici nel circuito, con tatuato sul corpo il numero 109 per essere il giocatore #109 della storia a difendere i colori dell’Australia in Coppa Davis. Ha dimostrato nuovamente questa passione ieri a Malaga, dove la sua vittoria su Jiri Lehecka ha permesso alla squadra di rimanere in gara fino a battere la Repubblica Ceca. “È sempre speciale rappresentare il tuo paese”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Hubert Hurkacz chiude la stagione 2023 con un record impressionante: 1031 aces, 339 in più rispetto a Taylor Fritz, secondo in classifica. Questa prestazione lo rende un avversario sempre temibile anche per il 2024.

Il fratello minore dei Tsitsipas, Pavlos, sta facendo i suoi primi passi nel tennis professionistico. A 18 anni, ha vinto il suo primo match a livello ITF in Grecia, battendo l’israeliano Goldenberg ed ha conquistato il primo punto ATP.

Anastasija Sevastova, dopo quasi due anni di assenza dal circuito per motivi personali e dopo essere diventata madre nel dicembre 2022, ha deciso di tornare a giocare. Ex numero 11 del mondo e semifinalista agli US Open 2018, riprenderà la sua carriera nel WTA 125 che si svolgerà ad Andorra la prossima settimana.





