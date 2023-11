Jannik Sinner arriva a Malaga e parla del match di domenica: “Novak è incredibile, io ero un po’ stanco ma lui ha giocato molto bene” (Video)

Dopo il brillante finale delle ATP Finals a Torino, la scena del tennis internazionale si sposta in Spagna per la Final 8 della 111ª edizione della Coppa Davis, che si terrà a Malaga dal 21 al 26 novembre. Il viaggio di Jannik Sinner, finalista a Torino, si conclude con la discesa dalla scaletta del suo aereo privato a Malaga nel tardo pomeriggio di ieri, senza un momento di relax dopo l’intensa competizione.

Arrivato in Spagna Sinner ha dichiarato del match disputato domenica: “Andata così, lui incredibile, io un pó stanco ma lui ha giocato molto bene”.

La squadra italiana, guidata dal capitano Filippo Volandri, è immersa nella preparazione. Con una doppia sessione di allenamento e una profonda analisi strategica, il team si prepara a una sfida cruciale contro l’Olanda, programmata per giovedì alle ore 10. Nel frattempo, la Serbia di Novak Djokovic, sbarcata in Spagna intorno alle 18, attende il proprio incontro di semifinale.

I campioni in carica del Canada, vincitori della scorsa edizione, si preparano a sfidare la Finlandia nel loro incontro inaugurale, aprendo i cancelli del Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga.

L’Andalusia, che di recente ha ospitato le finali della Billie Jean King Cup, dove le canadesi, guidate da Leylah Fernandez, hanno trionfato contro l’Italia 🇮🇹 di Tathiana Garbin, si prepara ora per la Coppa Davis. Con la Spagna fuori dalla competizione, l’ITF ha confermato Malaga come sede finale di questo storico torneo.

Il Team Italia, con nuovi ingressi e ritorni come Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli, è concentrato sull’allenamento e sullo spirito rinnovato del tennis italiano. Con la pressione dei tifosi che chiedono il ritorno dell’insalatiera in patria, il capitano Volandri mantiene la sua attenzione sull’Olanda, una squadra con forti specialisti indoor e pericolosi anche nel doppio.

I nostri avversari olandesi, presentandosi a Malaga con giocatori come Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer, sono già un team solido e compatto, pronti a mettere in difficoltà l’Italia nel quarto di finale.

Paul Haarhuis, capitano olandese, non si considera una ‘vittima sacrificale’ e punta a una prestazione impeccabile contro l’Italia, sottolineando che in queste competizioni tutto è possibile e che lo spirito combattivo sarà fondamentale per affrontare sfide come quella contro Sinner.

In attesa del media day italiano, previsto per oggi pomeriggio, l’atmosfera si scalda a Malaga, vedremo oggi cosa ci diranno gli azzurri per l’appuntamento gi giovedì contro gli Usa.





Marco Rossi