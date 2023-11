Davis, Musetti si allena con Volandri a Malaga (video)

Con ancora negli occhi le imprese di Jannik Sinner a Torino, è già tempo di voltare pagina e volare a Malaga, dove giovedì prossimo il team azzurro di Coppa Davis esordirà nella Final 8 contro l’Olanda. Musetti e compagni sono già in Spagna da qualche giorno, mentre è atteso a brevissimo l’arrivo di Jannik.

Proprio Musetti è stato ripreso durante una sessione d’allenamento sui campi andalusi insieme al capitano Volandri e la breve clip è stata diffusa attraverso il canale social ufficiale dell’evento.

Relationships like these

Player and captain @Lorenzo1Musetti and Filippo Volandri rolling it on the practice courts #DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/KSd4EIoLvw

— Davis Cup (@DavisCup) November 20, 2023