Atp Finals, è di nuovo Sinner-Djokovic: le quote premiano il serbo, ma Jannik può sognare il titolo

Cinque giorni dopo, è ancora Jannik Sinner contro Novak Djokovic: dopo aver avuto la meglio nel round robin delle Atp Finals, infatti, l’altoatesino ritrova il serbo nel match che vale il titolo. Il pronostico vede “Nole” avanti nelle quote, dopo la prova di forza in semifinale contro Carlos Alcaraz, ma Sinner ha tutte le carte in regola per stupire di nuovo tutti: gli esperti, infatti, vedono il successo di Djokovic tra 1,52 e 1,56, mentre per il colpaccio di Sinner si sale tra 2,37 e 2,48. Battere Djokovic una volta, infatti, è difficilissimo; farlo due volte consecutivamente sarebbe un’impresa leggendaria, per un atleta, Sinner, che ha già riscritto la storia del tennis italiano, arrivando così avanti nella competizione.

Occhi puntati, poi, sul set betting, in cui comanda lo 0-2 a favore di Djokovic, a 2,45, mentre si sale a 3,55 per l’1-2. Pagano rispettivamente 4,40 e 4,90, invece, il 2-0 e il 2-1 a favore di Sinner.

– 🕕 **Orario**: TODAY, 18:00

– 🎾 **Partita di Tennis**: Djokovic vs Sinner

– 📊 **Scontri diretti**: 3-1

