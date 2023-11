ATP Finals 2023 – Torino: Le dichiarazioni di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Djokovic “Penso che avere già disputato una partita contro di lui in questa atmosfera mi aiuti a prepararmi meglio. La performance di stasera mi dà davvero buone sensazioni in vista della finale di domani” (con la sintesi della partita)

Queste le dichiarazioni di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz al termine della seconda semifinale delle ATP Finals di Torino.

Domanda: Hai ancora una partita da giocare domani, ma quando ci siamo seduti qui un anno fa, era una situazione molto diversa. Puoi riflettere su cosa è successo da allora? Un anno fa c’era tanta incertezza su dove avresti potuto giocare. Ecco che 12 mesi dopo sei nello stesso posto, con tre Grand Slam in più.

NOVAK DJOKOVIC: Suppongo che le circostanze dell’anno scorso le abbia utilizzate come carburante per quest’anno. Ho avuto quasi una stagione perfetta nei Grand Slam. Questo era ciò che contava di più per me. Ho concluso l’anno come numero 1 al mondo, raggiungendo tutti gli obiettivi che avevo, infrangendo molti record, facendo la storia dello sport. Ovviamente, sono entusiasta della stagione.

Ma resta ancora una partita. Spero di poter coronare la stagione con un’altra vittoria.

Domanda: È stata una stagione incredibile finora per te. Come valuti la performance di stasera? Come la collochi? Secondo me, hai raggiunto un picco superlativo dal punto di vista difensivo.

NOVAK DJOKOVIC: Una delle migliori partite dell’anno in queste circostanze, giocando probabilmente contro il più grande rivale che ho avuto quest’anno, Carlos. Abbiamo avuto alcuni match epici. In realtà, tutte e tre le partite che abbiamo giocato quest’anno sono state maratone che si sono protratte fino all’ultimo.

Penso che tutti, probabilmente anche entrambi noi, ci aspettassimo una lunga notte, una grande lotta, una partita lunga. Sono solo riuscito a, suppongo, alzare il livello. Quando ho strappato il suo servizio sul 4-3 nel primo set, ho giocato una partita praticamente impeccabile fino alla fine.

Ho giocato un grande tennis, ad alto livello, mettendo molta pressione sui suoi turni di servizio, costringendolo sempre a giocare un colpo in più. Ho servito davvero bene quando ne avevo bisogno. La migliore partita della settimana, una delle migliori dell’anno. Non poteva arrivare in un momento migliore per me, considerando che forse non stavo giocando il mio miglior tennis nelle prime tre partite della fase a gironi.

Ma stasera ho giocato vicino al mio miglior livello.

Domanda: Alcuni scambi in questa partita erano simili ai tuoi match contro Rafa. Vedi Rafa in Carlos forse?

NOVAK DJOKOVIC: No, non lo faccio. Sono giocatori diversi. In termini di sensazione di intensità in campo che lui porta, sì, c’è una certa somiglianza. Ma è un giocatore completamente diverso da Rafa.

È uno dei giocatori più completi che abbia mai affrontato nella mia carriera. È piuttosto impressionante per la sua età essere in grado di giocare in modo costantemente alto già da diversi anni, ed è il più giovane numero 1 del mondo che abbiamo avuto. Una carriera brillante già, e penso sia abbastanza ovvio che avrà una carriera piena di successi negli anni a venire. È ancora molto, molto giovane.

Ma, sì, lui tira fuori il meglio di me. Mi fa preparare per la partita nel miglior modo possibile. È lì che probabilmente lo paragonerei alle preparazioni che ho avuto nelle partite contro Nadal o Federer, dove dovevo uscire ogni volta al picco delle mie capacità per vincere contro di loro.

Domanda: Hai 16 anni in più di Carlos, e domani darai 14 anni di più a Jannik.

NOVAK DJOKOVIC: Grazie per avermelo ricordato. Lo apprezzo (sorridendo).

Domanda: Quali sono i tuoi pensieri in vista di quella finale? Quanto accaduto un paio di giorni fa, aggiunge incentivo e motivazione?

NOVAK DJOKOVIC: Sì, aggiunge. Penso che serva anche come ottimo strumento di preparazione, immagino, analizzando quella partita che abbiamo giocato poche notti fa, capendo cosa deve essere fatto meglio da parte mia per vincere.

Lui è stato il miglior giocatore del torneo finora. Ha vinto quattro partite su quattro e ha giocato un grande tennis. Ovviamente cavalca l’onda di supporto del suo pubblico italiano qui.

Domani è la finale. Lui va per il suo primo trofeo. Io vado per il mio settimo nelle Finals di fine anno del World Tour.

Sono stato in queste situazioni prima. Spero che l’esperienza possa aiutare un po’. Ma non penso che sarà determinante perché sta giocando bene, avrà il pubblico dalla sua parte.

So cosa aspettarmi. Penso che avere già disputato una partita contro di lui in questa atmosfera mi aiuti a prepararmi meglio. La performance di stasera mi dà davvero buone sensazioni in vista della finale di domani perché ho giocato la mia miglior partita del torneo finora.

Domanda: Sfortuna, Carlitos. Cosa ha reso Novak così difficile da battere stasera?

CARLOS ALCARAZ: Beh, è davvero, davvero duro. Gioca allo stesso livello per tutta la partita. La qualità dei suoi colpi è incredibile. Gioca davvero, davvero profondo. È davvero difficile trarre vantaggio da ciò.

Ancora una volta, ha dimostrato perché è il miglior giocatore del mondo.

Domanda: Per me uno dei risultati più ingannevoli dell’anno, 6-3, 6-2. Non sembra così. Hai giocato un tennis incredibile, più dell’80% con il tuo primo servizio durante tutta la partita, eppure Novak vince così. Come affronti questo? Hai la stessa sensazione che ho io, che è un risultato falso?

CARLOS ALCARAZ: Beh, per me è stato difficile realizzare il risultato della partita. Sono passati 15, 20 minuti dopo la partita che ero un po’ giù.

Sento di non essere al suo livello in campo indoor ovviamente. Ho giocato grandi partite a Wimbledon, a Cincinnati, al Roland Garros. Sentivo in quella partita di essere al livello.

Una volta entrati in campo, in campo coperto, sento di dover giocare di più su questa superficie, devo essere un giocatore migliore. Ovviamente lui ha più esperienza di me in questi tornei, in questi campi. Ma è incredibile.

Non si tratta solo di servire contro di lui. Ha un grande gioco di risposta. Incredibile, lo dirò. Come ho detto, ti spinge al limite in ogni palla, ogni colpo.

Probabilmente ho giocato grandi punti, ma era come un grande punto, poi tre, quattro punti solo errori. Contro un giocatore come Novak, non puoi fare così.

Domanda: Cosa poteva succedere con un piano alternativo in una partita del genere?

CARLOS ALCARAZ: Non lo so, onestamente. Probabilmente solo correre, mettere palline in campo senza velocità, nient’altro, solo giocare scambi lunghi.

Ancora una volta, contro un giocatore come Novak, non è sufficiente. Sto per dire che avrei dovuto mettermi in una posizione in cui avrei dovuto attaccare di più o giocare più aggressivamente. Se commetto errori, è lo stesso.

Come ho detto, contro un giocatore come Novak, devi giocare al cento per cento, andare sulla linea. Se no, sei morto (sorridendo).

Domanda: Come penserai a questa partita nei prossimi due mesi? Entri nella off-season, non lo affronterai di nuovo fino almeno all’Australia. Come pensi a questa partita? Penserai di più a Wimbledon e Cincinnati, dimenticando questo? Come pensi che funzionerà per te mentre ti prepari per l’Australia?

CARLOS ALCARAZ: Beh, questa partita mi aiuta molto entrando nella pre-season. Ora so tutte le cose che devo migliorare se voglio essere lì, se voglio battere il miglior giocatore del mondo.

Con Juan Carlos, dobbiamo parlare della pre-season, su come dobbiamo allenarci, cosa dobbiamo fare. Ovviamente rivedrò la partita per vedere le mie debolezze, solo per migliorarle e diventare un giocatore migliore.

Dimenticherò tutte le partite che ho giocato contro di lui, la finale di Wimbledon, Cincinnati, Roland Garros, e mi concentrerò su questa partita perché sentivo che devo migliorare molte cose se voglio stare al suo livello.

Ecco a cosa penserò nella pre-season.

Domanda: Scene insolite alla fine della partita dopo che Novak ti ha strappato il servizio. Hai lanciato la tua racchetta, forse hai parlato con Juan Carlos. Non sembrava che fossi d’accordo con Juan Carlos. Cosa avevi in mente in quel momento quando hai lanciato la tua racchetta, fatto gesti verso il tuo box? È stato molto insolito da parte tua.

CARLOS ALCARAZ: Beh, sì, è stato un punto incredibile. Direi che non potevo giocare meglio quel punto. Anche così, l’ho perso. È un po’ di frustrazione per me giocare il mio miglior tennis in quel punto. Anche così, l’ho perso. Era lo stesso per me.

Voglio dire, mi stava dicendo che dovevo rimanere forte mentalmente, dovevo rimanere lì, ma non potevo. Non potevo. È qualcosa che devo migliorare, per esempio.

Mi aveva detto prima della partita di rimanere concentrato nei primi colpi. Qui in questa partita per 15 volte che ho fatto un errore dal primo colpo. Per me, è stato difficile affrontarlo.

In alcuni momenti specifici, alcuni momenti difficili, servire e fare un errore durante il primo colpo per me è stato un peccato. Per me è stato davvero, davvero difficile da affrontare. Ecco a cosa pensavo.

Domanda: Novak inizia 400 settimane lunedì essendo il numero 1. Come lo vedi da membro della generazione più giovane? Come appare dalla tua prospettiva? È una motivazione per te?

CARLOS ALCARAZ: Beh, onestamente, se devo pensarci, dovrei rimanere lì circa 15 anni. Quindi è incredibile (sorridendo).

Ovviamente, sono motivato perché voglio battere questo ragazzo. Voglio essere il migliore nella storia. Voglio allenarmi con un obiettivo. Voglio batterlo. Voglio vincere ogni torneo che giocherò.

Ma allo stesso tempo non ci penserò perché è davvero, davvero difficile. È qualcosa che una leggenda del nostro sport potrebbe fare. È incredibile quello che sta facendo, solo rompendo record, vincendo ogni torneo in cui va. È pazzesco.

È un mix di motivazione e un mix di non voglio pensarci (sorridendo).







