ATP Finals 2023 – Torino: Le dichiarazioni di Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sinner “È stato fantastico. L’atmosfera è stata ancora una volta eccezionale. Condividere questo momento con i tifosi italiani significa molto per me” (con diversi video della partita).

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Jannik Sinner e Daniil Medvedev dopo la vittoria dell’azzurro, al terzo successo consecutivo sul russo, conquistando in questo modo la finale delle ATP Finals 2023 di Torino. Prima italiano nella storia a raggiungere tale traguardo.

Domanda: Jannik, com’è stata la sensazione di vincere l’ultimo punto e sapere di essere il primo italiano a raggiungere la finale di questo evento nei suoi 54 anni di storia?

Sinner: È stata un’emozione grandissima. È stata una partita molto dura. Mi aspettavo che lui cambiasse un po’ il gioco. All’inizio ho avuto delle difficoltà, lui spingeva molto ed era più aggressivo. Ogni set ha avuto una sua storia.

Dopo gli ultimi punti, tante emozioni, ovviamente. È stato fantastico. L’atmosfera è stata ancora una volta eccezionale. Condividere questo momento con i tifosi italiani significa molto per me. Giocare qui in Italia ha un significato speciale per me e per la mia squadra.

Penso sia stata una grande partita, con emozioni molto belle.

Domanda: La vita sembra andarti benissimo. Sei alla tua prima finals ATP. Hai un vantaggio su Carlos Alcaraz. Hai appena battuto Novak Djokovic per la prima volta. Giochi davanti al tuo pubblico. Qual è la cosa di cui dovresti preoccuparti o stare attento nella tua prossima partita finale?

Sinner: “Beh, sto attento a tutto quando gioco contro il numero 1 o il numero 2 del mondo. Sicuramente sarà una partita difficile. Non c’è molto tempo per godersi questo momento perché domani sarà una partita molto dura. Ma non vedo l’ora.

È un grande privilegio essere qui in finale. Mi sento privilegiato a giocare contro Novak o contro Carlos. Sarà una partita dura. Cercherò di dare tutto ciò che ho, il 100%, e spero che sarà un buon incontro.

Non conta molto come sono andate le partite precedenti. Specialmente con questo formato, puoi vincere contro uno e poi perdere contro un altro. È diverso.

Ma sono felice di poter giocare ancora una volta qui a Torino. Ottima atmosfera. Spero di mostrare del buon tennis.

Domanda: “Nel caso in cui Carlos arrivi in finale, cosa significherebbe per te giocare forse contro il tuo più grande rivale nella finale più importante della tua carriera e davanti al tuo pubblico?

Sinner: “Voglio dire, se Carlos vince, penso sarebbe bello per il tennis, avere due giocatori di generazione diverse in finale. Ho già giocato contro di lui alcune volte. Penso che il confronto sia davvero buono. Di solito abbiamo sempre giocato match interessanti.

Se gioco contro Carlos o contro Novak, cambieranno un paio di cose. Devo essere consapevole, molto attento e intelligente per capire cosa sta succedendo in campo. Vediamo cosa succederà, no?

Se Carlos vince, sarebbe bello perché ci sono molte cose insieme nel nostro confronto. Ma vediamo. Oggi affronta il numero 1 del mondo. Novak è stato in questa posizione molte volte. Sta cercando di fare la storia di nuovo in questo torneo.

Sarà interessante e vediamo chi sarà il mio avversario domani. Spero, come ho detto prima, che sarà una bella partita.

Domanda: “Oggi, quando cammini per strada in Italia, le persone ti riconoscono? Sei tranquillo? Non sei lontano dal diventare una star dello sport in Italia, e anche nel mondo. Sei pronto a cambiare il tuo status e a diventare una star, non in grado di camminare da solo per strada?

Sinner: No, immagino faccia parte di ciò che faccio, no? L’unico problema è che ho i capelli rossi, quindi è facile riconoscermi (ride). Le cose cambiano quando indosso un cappello, quindi va bene.

Ma ancora, non cerco – come si dice – attenzione fuori dal campo, no? Se le persone mi riconoscono, è una sensazione buona, piacevole. Immagino sia un buon problema da avere in un certo senso. In un altro senso, a volte, quando vuoi andare a mangiare normalmente in un ristorante, ti senti un po’ al centro dell’attenzione. Penso sia un buon problema da avere in un certo modo, onestamente.

Domanda: Volevo chiederti, cosa è successo con quello spettatore all’inizio del terzo set?

Medvedev: Terzo set, dici. Onestamente, nulla. Ho perso un po’ la testa perché ho perso il servizio. Sarò onesto, il pubblico qui a Torino durante tutta la settimana è stato molto carino. Di nuovo, come ho detto prima della partita, è normale che sostengano Sinner. Ma quando ho fatto alcuni bei colpi, ho sentito molti applausi, il che è stato molto bello.

Penso che in generale sia andato bene. Mi sono sentito bene in campo. Ecco perché dopo la partita mi hai visto ringraziare il pubblico.

Sì, quindi ho perso un po’ la testa. Doppio fallo sulla palla break. Di sicuro hanno esultato un po’ per il doppio fallo, ma è normale. Ha fatto il break, quindi ho perso. Quella è stata l’unica partita dove ho perso la testa. Non molto di cui parlare di questa cosa.

Domanda: “Qual era il tuo piano entrando nella partita? Hai perso due partite a Pechino e Vienna. Anche Jannik ha detto che le ha vinte in modi diversi. Ho l’impressione che tu sia stato molto aggressivo all’inizio, poi forse la percentuale di servizio è stata un problema.

Medvedev: Sì, intanto, su questo campo, finalmente penso di non aver fatto un break. Su questo campo vuoi mantenere il tuo servizio. È un campo veloce. Vuoi tenere il tuo servizio.

Nel primo set mi sembrava di sì partivo sempre sotto. Voglio dire, sentivo che lui era meglio di me nel primo set in termini di ritmo. Non giocavo male. Ho avuto una palla break break. Ma lo sentivo che giocava un po’ meglio di me.

Nel secondo set sono molto felice e orgoglioso di me stesso. Ho giocato bene. Ho vinto il tiebreak. Ho giocato aggressivo. Penso che su questo campo, quella sia l’unica via e possibilità, giocare aggressivo.

Nel terzo set, come dici, purtroppo il mio servizio mi ha deluso. Voglio dire, o ho deluso il mio servizio nei momenti importanti (sorridendo). Ecco perché il punteggio è 6-1. Penso di non aver servito abbastanza bene e ho perso due giochi di servizio, quindi 6-1. Quello è ciò che avrei dovuto fare meglio. Ero stanco.

Quindi complimenti a lui, sì.

Domanda: Come trascorri generalmente la tua off-season? Qual è il tuo programma per i prossimi due mesi?

Medvedev: Ogni anno è stato diverso. Onestamente, non sono mai stato in vacanza fuori stagione come alcuni giocatori. Non si sa mai. Una volta ho avuto la Coppa Davis. L’anno scorso abbiamo avuto un bambino piccolo, quindi Sono tornato subito ai doveri.

Quest’anno andrò con mia moglie alle isole. La prima volta in forse quattro, cinque anni. A lei non piace troppo lì perché non c’è molto da fare. Ma per me, dopo una stagione frenetica, è perfetto. Mi piace (sorridendo).

Probabilmente giocherò solo gli Australian Open. Proverò così ad avere più tempo di vacanza del solito e più tempo di off-season (indistinto) e iniziare direttamente con uno slam, che sarà una cosa nuova per me. Ma vediamo.

Domanda: Cosa è successo quando sei uscito dal campo? Era un problema all’anca destra? A un certo punto della partita hai alzato la mano. Era un mal di testa? Qual era la situazione?

Medvedev: No, no, non un mal di testa. È solo un segno per la mia squadra. A volte ho segni per loro (sorridendo). Cerco di non dire quali sono perché altrimenti l’avversario lo saprà la prossima volta.

Sì, purtroppo durante il tiebreak, penso all’ultimo punto prima del tiebreak o al primo punto del tiebreak, ho sentito un piccolo dolore al gluteo, che onestamente non penso mi abbia disturbato. Beh, mi ha disturbato, ma non penso abbia avuto alcun effetto sul primo set. Forse sul servizio, ma non dovrebbe. È quello destro. Spingi con il sinistro, quindi non dovrebbe.

La domanda per me è: chiamo il fisioterapista? Non credo molto nell’interruzione del momento o cose del genere. Ero su una buona onda. chiamo il fisioterapista? Ho sentito dolore quindi ho pensato potesse aiutarmi. Penso che per il dolore abbia aiutato. Non ha aiutato per il punteggio. La prossima volta vedrò cosa fare. Sicuramente non lo stavo facendo per distrarre Jannik dopo aver perso il tiebreak.

Domanda: Sei impressionato da Jannik nelle ultime settimane? Sta crescendo nei risultati.

Medvedev: Molto impressionato, onestamente. Sta giocando molto bene ora. Voglio dire, anche oggi non sbaglia molto. Sa correre bene. Se gli dai una palla facile, senti che ti sposta per il campo. Sa fare la volée bene. Il servizio è migliorato molto.

Ora sta, diciamo, cavalcare l’onda. Si vede. Vediamo come sarà nella finale. Sarà una grande semifinale, prima di tutto, poi la finale.

Poi viene la domanda, credo generalmente che se gioca così, come ha giocato nelle ultime settimane, sempre, porterà degli slam a casa, il numero 1. Poi viene a quanti settimane, quanti slam, cose del genere. A volte questa onda finisce. La domanda è quante volte la cavalcherà. Quando non è sull’onda, quanto bene gioca. Questo è il tennis. Ma al momento è molto, molto bravo, e non c’è molto altro da aggiungere.

Domanda: Come valuti quella che hai appena chiamato questa stagione frenetica?

Medvedev: Beh, sono felice. Sono felice. È stata una grande stagione. Alcuni alti, alcuni bassi di sicuro. Male all’inizio della stagione. Sono ancora forse anche orgoglioso di me stesso perché prima di Rotterdam sono uscito dalla top 10. È stato difficile. Prima di Rotterdam in allenamento, mi sentivo terribile, orribile. Non riuscivo a mettere la palla in campo. Poi ho perso il primo set contro Davidovich. Lo ricordo ancora.

Poi dopo il primo set, tutto è andato meglio. Titoli, finali, cose del genere. Sono felice di ciò che ho raggiunto in questa stagione. Cercherò di imparare da essa e cercare di puntare a più nella prossima stagione perché, come diciamo, Sinner, Alcaraz, Novak, giocano sempre meglio e meglio. Se vuoi cercare di rimanere in cima, devi migliorare senza sosta.







Marco Rossi