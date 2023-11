Kyrgios si offre di diventare allenatore mentale di Rublev. Grandi premi alle Finals. Il punto più surreale e spettacolare dell’anno, con tre “tweeners”. Bopanna a 43 anni potrebbe diventare n.1 del mondo. Serena Williams entrerà nella Hall of Fame Nazionale Femminile (Video)

Le ATP Finals 2023 continuano a regalare emozioni, e questa volta è Nick Kyrgios, nel suo ruolo di analista per TennisChannel, a catturare l’attenzione. L’australiano ha sorpreso tutti con un commento su Andrey Rublev, lodandone le qualità fisiche e tecniche ma sottolineando la necessità di migliorare la gestione delle emozioni in campo. Kyrgios, noto per il suo carisma e temperamento, ha persino offerto di diventare l’allenatore mentale di Rublev, suscitando le risate di leggende come Roddick e Courier.

Gli esperti concordano sul fatto che Rublev potrebbe beneficiare di miglioramenti nel gioco di fondo e nel secondo servizio, oltre all’introduzione della smorzata come ulteriore arma. Queste osservazioni arrivano in un contesto in cui le ATP Finals si rivelano uno dei tornei più redditizi della storia, con cinque degli otto partecipanti che hanno già garantito oltre un milione di dollari in premi.

Nick is offering to fly anywhere and help Rublev with the mental aspect of the sport 😜@NickKyrgios | #TCLive pic.twitter.com/OxlBX3wUsg — Tennis Channel (@TennisChannel) November 17, 2023

Alexander Zverev, nonostante non sia riuscito a qualificarsi per le semifinali, ha superato il milione di dollari in premi grazie a due vittorie, raggiungendo le cifre di giocatori del calibro di Medvedev, Djokovic e Alcaraz, che hanno ancora la possibilità di aumentare i loro guadagni. Jannik Sinner, invece, è sicuro di lasciare Torino con un bel gruzzolo, grazie al passaggio alle semifinali.

Quest’anno, l’ATP ha aumentato i premi in denaro in molti tornei, e non solo: è stato introdotto anche il “Bonus Pool”, destinato ai giocatori che hanno accumulato più punti durante la stagione nei tornei Masters 1000, inclusi anche le ATP Finals. Alcaraz guida questa classifica, ma Medvedev e Sinner hanno ancora la possibilità di superarlo.

Alcaraz, Medvedev e Sinner si contendono il ricco incentivo economico dell’ATP.

| Giocatore | Punti Correnti | Punti in Finale | Punti per il Titolo |

|———–|—————-|—————–|——————–|

| ALCARAZ | 3685 | 4085 | 4585 |

| MEDVEDEV | 3595 | 3995 | 4495 |

| SINNER | 3200 | 3600 | 4100 |

Nel doppio, Rohan Bopanna sta scrivendo la storia alle ATP Finals 2023. A 43 anni, insieme a Matthew Ebden, è in semifinale e rimane tra i migliori al mondo. Se dovesse vincere, diventerebbe uno dei tennisti più anziani di sempre a raggiungere la vetta del ranking mondiale di doppio.

Per quanto riguarda ancora Zverev, l’addio alle ATP Finals 2023 è stato agridolce: vincere due partite nella fase a gironi non è stato sufficiente per accedere alle semifinali, un’esperienza condivisa da altri grandi nomi nel corso della storia del torneo.

Giocatori eliminati nella fase a gironi delle ATP Finals nonostante due vittorie nel round-robin

🇺🇸 Brian Gottfried (1976)

🇩🇪 Boris Becker (1991)

🇿🇦 Wayne Ferreira (1995)

🇦🇺 Patrick Rafter (1997)

🇷🇸 Novak Djokovic (2009)

🇬🇧 Andy Murray (2009)

🇪🇸 David Ferrer (2012)

🇪🇸 Rafael Nadal (2019)

🇩🇪 Alexander Zverev (2023)

Al Challenger ATP di Champaign, uno scambio di colpi mozzafiato tra due tennisti statunitensi Alex Michelsen e Michael Damm ha impressionato per spettacolarità e tecnica, con Michelsen che ha avuto la meglio.

In un contesto diverso, Serena Williams è stata onorata con l’inclusione nella Hall of Fame Nazionale Femminile degli Stati Uniti, riconoscendo il suo significativo contributo allo sviluppo sociale del paese. Questo onore amplifica ulteriormente la leggenda dell’ex tennista.





