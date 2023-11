ATP Finals 2023 – Torino: Le dichiarazioni di Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo si congratula con Djokovic ma si lamenta della velocità della superficie. Zverev felice per essere ritornato al top e rassicura sulla caduta (Video)

Alexander Zverev ha iniziato il suo percorso nelle ATP Finals 2023 con una vittoria significativa, sconfiggendo il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz. Il tennista tedesco, noto per il suo servizio potente, ha mostrato una forte determinazione nel voler concludere l’anno in bellezza, specialmente dopo la recente ripresa da un infortunio al piede. Durante la conferenza stampa post-partita, Zverev ha fatto il punto sulla sua stagione, esprimendo l’importanza della sua vittoria contro il giovane talento spagnolo e dissipando le preoccupazioni riguardo una sua caduta durante il match.

“Questa è una grande vittoria,” ha commentato Zverev a Torino, sottolineando il prestigio di vincere in un torneo dove si affrontano i migliori giocatori al mondo. Ha riconosciuto in Alcaraz uno dei due migliori giocatori del mondo, ricordando i suoi recenti successi nei Grand Slam. “Sì, è un ottimo inizio per me in questo torneo,” ha aggiunto.

“Non mi sono slogato la caviglia. Sapevo esattamente che non era una distorsione. Sono solo scivolato e forse ho strizzato un po’ il tendine d’Achille. È stato solo questo. Spero non sia nulla di troppo grave e che possa continuare a giocare. Entrambe le caviglie hanno fatto lo stesso movimento. C’è stato dolore per un minuto, come quando si colpisce il gomito e il nervo. Non era una sensazione piacevole, ma sapevo che sarei stato bene.”

“Con molti alti e bassi. Forse si potrebbe dire che i primi quattro o cinque mesi della stagione sono stati pessimi in un certo modo perché stavo a malapena vincendo partite. Non ero nemmeno vicino a competere per Torino. Sono migliorato nella seconda parte della stagione e sono tornato sulla strada della vittoria. In un certo modo sono tornato al mio vecchio io, ed è per questo che sono qui.”

“Non sono così cattivo (ride). Ho battuto buoni giocatori prima. Come ho detto prima, dopo l’infortunio dell’anno scorso, la mia prima stagione di ritorno, essere di nuovo tra gli otto migliori giocatori, a Torino, è in un certo senso un traguardo per me. Ma ovviamente, ora che sono qui, voglio vincere diverse partite.”

“Nel testa a testa con Carlos, ora siamo 4-3. Chi lo sa quante volte giocheremo l’uno contro l’altro. All’inizio di quest’anno non ero nemmeno vicino al suo livello, come si è visto nel match di Madrid dove ho vinto a malapena tre giochi. Non ero vicino a batterlo. Sono felice di essere tornato al livello in cui posso competere con questi ragazzi, dove sento di poter vincere e sento di poter competere alla pari nei tornei nuovamente.”

In un contesto sportivo sempre più esigente, Carlos Alcaraz si trova di fronte a una serie di ostacoli inaspettati alle ATP Finals 2023. Nonostante sia uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale, Alcaraz ha subito la sua terza sconfitta consecutiva, cedendo di fronte ad Alexander Zverev. In conferenza stampa, Alcaraz ha condiviso le sue riflessioni, evidenziando la durezza dell’incontro e la difficoltà di sfruttare le opportunità contro un avversario con uno dei migliori servizi del circuito.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Alcaraz non ritiene che la mancanza di pratica sia la causa dei suoi recenti insuccessi. Sottolineando il suo buon stato fisico, l’atleta ha espresso soddisfazione per il suo gioco, nonostante i risultati negativi. Tuttavia, ha evidenziato l’importanza di migliorare la consistenza nel suo gioco, citando Novak Djokovic come esempio di costanza e precisione.

La superficie veloce degli ATP Finals ha suscitato critiche da parte di Alcaraz, che ha espresso perplessità sulla scelta di un campo cosi rapido a conclusione di una stagione caratterizzata da campi più lenti. Questa scelta, secondo lui, ha influenzato significativamente il gioco.

Alcaraz ha inoltre criticato l’uso di diverse tipologie di palline nei vari tornei, sottolineando come questa variabilità possa contribuire all’aumento degli infortuni tra i giocatori. Propone una standardizzazione delle palline per ogni tour, suggerendo che ciò potrebbe migliorare la salute e le prestazioni degli atleti.

Riguardo ai suoi prossimi avversari, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, Alcaraz li ha descritti come giocatori di alto livello, ognuno con un proprio stile distintivo. Mentre Medvedev è noto per la sua consistenza e per essere un muro da fondo campo, Rublev è riconosciuto per la potenza dei suoi colpi, in particolare il suo potente dritto.

In conclusione, Alcaraz ha espresso ammirazione per il numero uno mondiale, Novak Djokovic, riconoscendo i suoi meriti e il suo incredibile record di quest'anno. Nonostante le proprie ambizioni, Alcaraz ammette che Djokovic merita pienamente la prima posizione mondiale, e si impegna a lottare per raggiungere tale livello il prossimo anno.





